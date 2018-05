Sette nuovi film aprono il mese di maggio delle nostre sale cinematografiche, tanti film drammatici provenienti da vari paesi e un documentario sulla terra.

Film al cinema dal 3 maggio: i film italiani

Due film drammatici e una commedia aprono l’appuntamento del mese di maggio dei film al cinema. Primo tra tutti “Manuel”, un film di Dario Albertini che racconta le drammatiche vicende della vita di un ragazzo, dall’istituto per minori privi di genitori fino al suo compimento della maggiore età, il momento in cui dovrà affrontare tutta la crudezza della vita.

“Dopo la guerra”, presentato alla scorsa edizione del Festival di Cannes, segna l’esordio alla regia di Annarita Zambrano, cineasta italiana attiva da anni in Francia. Il suo primo film è una pellicola non facile, e tratta il delicato tema del terrorismo, tema che soprattutto negli ultimi tempi, e soprattutto in Francia, riveste un certo peso.

L’altro film italiano in uscita questa settimana è una commedia diretta e interpretata da Alessandro Tamburini. “Ci Vuole un fisico”, narra, in maniera originale e ironica, il tema del destino: i due protagonisti, infatti, si ritrovano a trascorrere una piacevole e divertente serata insieme nonostante non si siano mai visti prima.

Film al cinema dal 3 maggio: film dal mondo

Da oggi al cinema anche quattro film provenienti da quattro paesi differenti. Dall’Ungheria il regista Ferenc Török, con il suo “1945”, ci riporta in quell’anno di transizione con la guerra appena finita e una famiglia impegnata con i preparativi di un matrimonio.

“Cosa dirà la gente”, è un film diretto della regista Iram Haq, che intende far vedere allo spettatore le difficili condizioni di vita di una giovane pakistana che sarà trasferita nel pieno Oriente, dove la libertà che possiede è limitata e ridotta.

“Eva”, remake del film omonimo del 1962, è un film francese diretto da Benoît Jacquot con Isabelle Huppert protagonista. Il film si basa sulla storia di un giovane scrittore, Bertrand che tenta di fare della sua passione una professione. L’incontro con Eva, una prostituta d’alto bordo, lo condurrà in un vortice profondo e tenebroso.

Infine, “Uno sguardo alla Terra” è un film documentario di Peter Marcias che, come molti altri registi, cerca di mostrare attraverso il cinema lo stato di salute del nostro pianeta. Nello specifico il regista rende protagonista la Sardegna.

P.S. I film al cinema dal 1 maggio

Sono già usciti questa settimana quattro nuovi film, tra cui l’ultimo film del regista statunitense Wes Anderson. “L’isola dei cani”, è un film d’animazione realizzato in stop motion con un cast vocale originale di attori di altissimo livello. Il film racconta la storia di un ragazzino, alla ricerca del suo cane portato su quest’isola a seguito dell’”influenza canina”.

“A Beautiful Day”, è un film diretto da Lynne Ramsay con Joaquin Phoenix protagonista, il quale grazie alla sua interpretazione ha vinto il premio come Miglior interpretazione maschile alla 70ª edizione del Festival di Cannes.

Anche due commedie sono uscite in questo inizio mese. Proveniente dagli Stati Uniti, “Game Night – Indovina chi muore stasera?”, con Jason Bateman e Rachel McAdams protagonisti. Il film racconta di come una semplice serata tra amici si può trasformare in qualcos’altro.

Per la commedia nostrana è uscito il film “Arrivano i prof”, con Claudio Bisio protagonista. La pellicola, mostra il momento forse più temuto del percorso liceale, gli esami di maturità, e lo fa con irriverenza e con una prospettiva molto originale. Infatti, non sono solo gli studenti ad essere sotto esame ma anche gli stessi professori, valutati in base al loro metodo di insegnamento e ai loro programmi scolastici.

Tomas Barile

03/05/2018