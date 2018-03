Questa settimana sono otto i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche. Tra questi un film con una strepitosa Margot Robbie protagonista e una commedia con Edoardo Leo.

Film al cinema dal 29 marzo: i più attesi

Candidato a tre premi Oscar, tra cui quello come miglior attrice protagonista, esce oggi nelle nostre sale, “Tonya”, con una straordinaria Margot Robbie protagonista. Il film porta sugli schermi la vera storia della pattinatrice sul ghiaccio Tonya Harding, atleta talentuosa che eccelleva nei campionati nazionali ma che nel 1994 si ritrova al centro di un grosso scandalo sportivo in America.

Questa settimana esce nelle nostre sale anche il film Disney, “Nelle pieghe del tempo”. Il film diretto da Ava DuVernay ha come protagonisti Reese Witherspoon, Chris Pine e Oprah Winfrey. Le vicende del film girano tutte intorno a la piccola Meg Murray una giovane studentessa delle medie che, come molte ragazzine della sua età, ha difficoltà a credere in sé stessa. Il tutto si complica ancor di più quando il padre della piccola scompare.

Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Giulia Michelini e Massimiliano Bruno sono i protagonisti del film “Io c’è”. Il film è una brillante commedia che racconta la vicenda di un bed and breakfast, il “Miracolo Italiano”, sull’orlo del fallimento, e di come il titolare trovi un modo piuttosto originale per salvare la propria attività: la fondazione di una nuova religione, lo “Ionismo”, che mette al primo posto l’Io e non Dio.

Torna al cinema anche Antonio Albanese con una commedia scritta, diretta e interpretata da lui stesso. Il film “Contromano”, tratta in modo comico il delicato tema dell’immigrazione ponendo al centro la domanda, cosa succederebbe se ognuno di noi riportasse un migrante a casa?

Film al cinema dal 29 marzo: gli altri film

Esce oggi nelle sale “Era giovane e aveva gli occhi chiari” opera prima dello scrittore Giovanni Mazzitelli. Il protagonista del film si chiede in continuazione dove sia la verità e quale sia il segreto per vivere davvero la vita. L’incontro con una ragazza, sconvolgerà del tutto la sua quotidianità.

“L’ultimo viaggio”, film del regista ucraino Nick Baker-Monteys, racconta la storia di Eduard un uomo di 92 anni che per superare la perdita della moglie decide di fare un viaggio partendo da Kiev alla ricerca della sua identità. Ad accompagnarlo in questo suo viaggio ci sarà sua nipote, mostrando uno scontro generazionale tra figure che almeno all’apparenza non condividono nulla.

Film al cinema dal 29 marzo: i film d’animazione

Escono oggi nelle sale anche due film d’animazione per tutti.

“Molly Monster”, tratto dalla serie televisiva di gran successo, racconta del viaggio che la piccola Molly dovrà compiere per riportare il cappello a suo padre, accompagnata dal suo giocattolo a molla si incamminerà verso il Paese delle Uova.

“Rabbit School – I Guardiani dell’Uovo d’Oro”, presentato alla scorsa edizione del Giffoni Film Festival, racconta la storia di Max, un giovane coniglio di città che da sempre sogna di entrare nella gang “Conigli Onda d’Urto”. Catapultato in una famosissima scuola per conigli pasquali dovrà vedersela con una famiglia di volpi che cercheranno in continuazione di irrompere nella scuola per impadronirsi della Pasqua e del preziosissimo Uovo d’Oro.

Tomas Barile

29/03/2018