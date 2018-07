Cinque nuovi film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche l’adattamento tutto al femminile della celebre trilogia “Ocean’s” di Steven Soderbergh.

Film al cinema dal 26 luglio: i film più attesi

Esce oggi al cinema “Ocean’s 8”, adattamento tutto al femminile della celebre trilogia diretta da Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon protagonisti. In questo film scritto e diretto da Gary Ross, Sandra Bullock che interpreta Debby Ocean, sorella di Danny, architetta una rapina epocale al celebre Met Gala di New York. Insieme a lei in questa sorta di sequel/spinoff/remake della trilogia originale ci saranno Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Katie Holmes, Rihanna e Dakota Fanning.

In uscita questa settimana nelle sale ci sarà anche il film tunisino, “La bella e le bestie” una pellicola drammatica, diretta dal duo Khaled Walid Barsaoui e Kaouther Ben Hania, che prende ispirazione da fatti realmente accaduti. Il film segue le vicende di una ragazza di nome Mariam che, nata e cresciuta in una famiglia conservatrice, crede nella Tunisia dell’Islam democratico.

Film al cinema dal 26 luglio: le altre uscite

In uscita da oggi nelle sale ci saranno anche tre film molto diversi tra loro, provenienti da tre paesi diversi.

“La scelta impossibile“, sequel del film “La giusta scelta”, è un film italiano diretto da Samuele Dalò con Giuseppe Di Giorgio protagonista. Il film vede come protagonista un ex mafioso. La sua vita cambia radicalmente quando decide di diventare un collaboratore di giustizia e affidarsi quindi alla legge. In tutto questo deve ovviamente fare i conti con il mondo che lo circonda e soprattutto con la sua famiglia.

“Hostile” è un film horror di produzione francese diretto dall’esordiente Mathieu Turi. La pellicola ripercorre le vicende di Juliette, una giovane donna che si ritrova a essere una dei pochi sopravvissuti a un’epidemia che ha colpito tutto il mondo.

L’ultimo film è una produzione statunitense. “Breaking In” è una pellicola thriller diretta da James McTeigue, con protagonista Gabrielle Union. Questo film segue la storia di una madre forte e tenace che lotta per proteggere i propri figli, in seguito all’invasione da parte di un gruppo di ladri della villa del defunto padre.

P.S. in uscita da ieri nelle sale anche il film horror con protagonista Toni Collette che ha dominato il box office americano nelle settimane precedenti. “Hereditary” diretto da Ari Aster è stato presentato in anteprima mondiale al Saundance Film Festival del 2018 nella sezione Midnight, ottenendo riscontri positivi dalla critica di tutto il mondo.

Tomas Barile

26/07/2018