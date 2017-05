Film al cinema dal 25 Maggio

Il 25 Maggio si prospetta un giovedì molto variegato per le sale cinematografiche italiane che vedono il debutto di sei pellicole in cui, oltre ad un horror e una commedia, prevale per lo più il genere drammatico declinato in molte sfumature diverse.

Film al cinema: due pellicole italiane ambientate a Roma e Milano

Due i film italiani sullo schermo in questo giovedì e, curiosamente, entrambi hanno come scenario e punto focale della propria narrazione una città. Roma fa da sfondo all’atteso “2night” del regista Ivan Silvestrini, una storia romantica che vede come protagonisti Matilde Gioli e Matteo Martari: una notte magica, immersa nell’atmosfera della movida romana, fa incontrare due ragazzi che vogliono passare la notte insieme ma che, inaspettatamente, si troveranno a girare in macchina gli affascinanti scorci della capitale, scoprendo di più l’uno dell’altra. Una pellicola semplice, adatta per chi ha intenzione di passare il tempo con qualcosa di leggero e sicuramente intrigante.

Tutt’altro scenario domina in “Milano in the Cage – The Movie”, seconda prova da director per Fabio Bastianiello che questa volta ha deciso di mettere a nudo il lato oscuro di Milano: la criminalità, la corruzione, la povertà, il degrado vengono testimoniate da Alberto Lato, un atleta professionista che interpreta il ruolo di Al, un uomo con una vita allo sbando che vuole prendersi la sua rivincita. La sua unica possibilità è partecipare al “The Cage”, torneo estremo di MMA, in cui l’obiettivo non è solo vincere ma combattere una vera sfida con se stesso.

Film al cinema: un viaggio nei mari del Messico con “Alamar” e l’horror “47 Metri”

Esordisce con la sua opera prima Pedro González-Rubio, regista belga di origini messicane che porta sul grande schermo un legame del tutto speciale fra un bambino e la natura incontaminata di un atollo caraibico: il film “Alamar”, con evidenti richiami documentaristici, mostra l’esperienza di Natan che, nato dall’amore fra una donna italiana in vacanza in Messico e un pescatore del luogo, torna nel suo luogo natale per passare del tempo con suo padre: un viaggio mistico, emozionante che difficilmente dimenticherà.

Nelle splendide acque messicane si ambienta anche “47 Metri”, un intenso horror dell’inglese Johannes Roberts in cui due sorelle si troveranno faccia a faccia con i più terribili predatori marini: gli squali. Anche gli amanti del brivido saranno accontentati!

Film al cinema: la commedia “Cloud” e il dramma giapponese

Per i più piccoli arriva al cinema la simpatica commedia “Cloud”, diretta da Stephen Langford: un dolce ragazzino, agenti dell’FBI, una pozione segreta e…un cane pasticcione diventato invisibile! Un mix di divertimento e tenerezza per tutte le famiglie che vogliono scoprire di più sulle rocambolesche vicende del giovane Ray e della sua corsa contro il tempo per ritrovare il suo fedele amico prima che i suoi genitori tornino a casa.

Arriva in Italia anche il dramma del regista e sceneggiatore giapponese Hirokazu Kore-Eda che con il suo “Ritratto di Famiglia con Tempesta” si concentra sui rapporti familiari: la vita apparentemente perfetta di Ryoto, scrittore e padre, va in pezzi quando sua moglie Kyoko gli chiede il divorzio. Diventato detective per un’agenzia investigativa, l’uomo entra nel baratro delle scommesse e delle bugie, rischiando di perdere tutto ciò che ha, compreso l’affetto di suo figlio. A dare una svolta alla sua situazione è una vera e propria tempesta: un ciclone abbattutosi su Tokyo costringe tutta la famiglia a riunirsi a casa della madre di Kyoko e Ryoto non perderà occasione per riconquistare l’affetto di sua moglie e del suo ragazzo.

