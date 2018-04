Cinque film sono in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche uno dei più attesi di quest’anno.

Film al cinema dal 25 aprile: il film più atteso

Uno dei film più attesi di quest’anno è in uscita nelle sale cinematografiche da oggi. “Avengers: Infinity War”, diretto dai fratelli Russo, già registi del precedente capitolo dedicato ai vendicatori e con un cast straordinario, segna il punto più alto del MCU. Il film vedrà proprio tutti i supereroi comparsi nei precedenti film, uniti per combattere il potente Thanos, determinato a conquistare le sei Gemme dell’Infinito per poter comandare l’intero universo.

Film al cinema dal 25 aprile: gli altri film in uscita

In uscita questa settimana nelle sale ci saranno anche altri film per i non amanti dei supereroi, una commedia e tre film drammatici ci faranno compagnia in questa giornata di festa.

“Tu mi nascondi qualcosa”, è una commedia ricca di intrighi e sorprese diretta dal debuttante Giuseppe Loconsole. Il film ritrae la vita di tre personaggi, molto diversi tra loro da moltissimi punti di vista, che si ritrovano tutti a fare i conti con verità scomode. Ne risulteranno parecchi problemi.

“Youtopia”, è un film indipendente diretto da Berardo Carboni con Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis protagoniste. Il film è una storia ispirata dalla cronaca, ma è anche un romanzo di formazione, che racconta di una ragazza che vive immersa in un mondo virtuale, e che lì crede di poter risolvere tutti i suoi problemi.

Tratto dall’omonimo libro autobiografico, “Nato a Casal di Principe“, diretto da Bruno Oliviero, racconta la storia giovanile nelle difficili zone del napoletano, tristemente note per le guerre di camorra di Amedeo Letizia, ex attore noto per la sua partecipazione alla serie tv degli anni ’90 “I ragazzi del muretto”.

Proveniente dalla Francia esce oggi al cinema, “I fantasmi d’Ismael” diretto da Arnaud Desplechin con Mathieu Amalric e Marion Cotillard protagonisti. Il film presentato alla scorsa edizione del Festival di Cannes, ruota attorno al regista Ismaël Vuillard che sta lavorando al suo nuovo progetto, quando all’improvviso torna Carlotta, la donna che aveva amato follemente ma che era scomparsa vent’anni prima.

P.S. Da ieri in uscita nelle sale anche la prima parte del nuovo film diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Il regista torna sul grande schermo con “Loro”, film incentrato sulla figura dell’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo.

Tomas Barile

25/04/2018