Sono dieci i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tra questi tante commedie ma anche film drammatici e un horror tutto italiano.

Film al cinema dal 24 maggio: est Europa e caraibi

In uscita questa settimana nelle sale “Hotel Gagarin”, opera prima di Simone Spada con protagonisti Claudio Amendola, Giuseppe Battiston e Barbara Bobulova. Il film ripercorre le vicende di cinque italiani che devono girare un film e che per realizzarlo vengono mandati in Armenia. All’arrivo in questo paese completamente sconosciuto, i protagonisti si ritrovano nel bel mezzo di una guerra, mandando all’aria tutto il loro piano.

“Sergio e Sergei – Il professore e il cosmonauta“, è un film del regista di origine cubana Ernesto Daranas. Ambientato nel 1991 i due protagonisti giungono a mettersi in contatto in un modo totalmente casuale, tramite uno scambio di frequenze radio. Sarà Sergio, un professore di filosofia di una Cuba in profonda crisi, ad aiutare il cosmonauta Sergei a tornare a casa.

Film al cinema dal 24 maggio: i film italiani

Sono tanti i film italiani in uscita oggi nelle sale cinematografiche, tra questi anche “Rudy Valentino”, una commedia diretta da Nico Cirasola incentrata sul ritorno da Hollywood di uno dei più grandi divi del cinema muto degli anni ’20, Rodolfo Valentino, a Castellaneta, il suo paese natale.

“Nobili bugie”, è un film ambientato sui colli bolognesi durante il 1944, dove una nobile famiglia ormai in bancarotta cerca di sbarcare il lunario nell’unica dimora che gli è rimasta, ossia la tenuta di Villa la Quiete. Diretto e interpretato da Antonio Pisu è affiancato da Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini.

“La settima onda”, diretto da Massimo Bonetti con protagonista Francesco Montanari, ripercorre le vicende di Tanino, un giovane pescatore che vive in un paese del sud dell’Italia. Con tutte le difficoltà incontrate trova rifugio nell’amicizia con Saverio, che nonostante sia molto diverso dal protagonista, rappresenta per lui un’ancora di salvezza.

“Stato di ebbrezza“, diretto da Luca Biglione è un biopic sulla vita della cabarettista Maria Rossi, conosciuta per i suoi sketch al “Costanzo Show” e a “Zelig”, che venne ricoverata in una clinica psichiatrica per via del suo alcolismo e della dipendenza dagli psicofarmaci.

In uscita da oggi nelle sale anche Il film horror opera prima di Claudio Zamarion, “Parasitic Twin“. Il film ripercorre le vicende di quattro ragazze cresciute in un orfanotrofio e amiche fin da piccole, che per aiutare una di loro a riprendersi da un intervento chirurgico per rimuovere il suo gemello parassita, decidono di passare del tempo in mezzo alla natura.

Film al cinema dal 24 maggio: gli altri film

Tre film sono in uscita questa settimana provenienti da altri due paesi europei. Dalla Gran Bretagna, “La Terra di Dio” dell’esordiente Francis Lee. Il film tratta le vicende della vita di Johnny Saxby, un giovane contadino che lavora nella fattoria di famiglia situata nel Nord dell’Inghilterra, precisamente nel Yorkshire.

In arrivo dalla Francia, con “Montparnasse Femminile Singolare” la regista Léonor Serraine alla sua opera prima mette in scena la tragicomica vita quotidiana di una giovane donna di ritorno da un lungo viaggio in Sud America.

“Mektoub My Love – Canto Uno” è il nuovo film del regista Abdellatif Kechiche, dove il cineasta non ha l’intenzione di raccontare l’intimo umano ma il mondo esterno. Lo sguardo è tutto al di fuori: gli altri, la febbre, le danze, l’amore e il sesso.

P.S. Da ieri nelle sale anche il nuovo spin off dedicato alla saga di Star Wars. “Solo: A Star Wars Story”, diretto da Ron Howard si concentra sul protagonista Han Solo (interpretato da Alden Ehrenreich) e prende in esame la storia della vita dell’eroe ideato da George Lucas. Tra i personaggi che accompagnano l’eroe non mancano Chewbacca, Lando Calrissian, Jabba the Hutt e anche Greedo.

Tomas Barile

24/05/2018