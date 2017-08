Sono quattro le pellicole in uscita dal 24 agosto: dall’horror al dramma, passando per il simpaticissimo “Cattivissimo Me”, scopriamo insieme l’offerta cinematografica della settimana.

Film al cinema dal 24 agosto: i film che vi faranno piangere questo week-end

Per tutti gli appassionati delle storie d’amore, potete trovare al cinema “7 giorni”, pellicola diretta dal regista svizzero Roland Colla, noto per sapere portare sul grande schermo i sentimenti e i turbamenti emotivi dei suoi personaggi senza essere stucchevole. Protagonisti della pellicola sono Ivan e Chiara che, in occasione del matrimonio tra il fratello di lui e l’amica di lei, scoprono di nutrire dei sentimenti l’uno per l’altra. I due giovani si trovano però a fare i conti con l’organizzazione dell’evento, facendo fronte a tutte le difficoltà ad esso connesse.

L’immigrazione raccontata attraverso una storia d’amore. È il plot di “Taranta on the road”, pellicola che ha riscosso un grande successo allo scorso Bari Film Festival. Amira e Tarek sono due immigrati che condividono il viaggio di arrivo in Italia. I due si fingono una coppia sposata davanti a una band del Salento, formata da tre musicisti in crisi. Questi, credendo che la donna sia incinta, decidono di aiutarli a raggiungere la Francia.

Film al cinema dal 24 agosto: l’horror movie “Polaroid” dovrà vedersela con i Minions

Il film che risveglierà le sale cinematografiche italiane, sopite a causa della stagione estiva, sarà “Cattivissimo me 3”, terzo capitolo sulle avventure di Lucy, Gru e le loro adorabili bambine, accompagnati dagli immancabili Minions. A mettere i bastoni fra le ruote al nostro amato “cattivo” sarà Dru, il suo fratello gemello, diverso da lui in tutto e per tutto. I due non andranno molto d’accordo, ma l’arrivo del perfido Balthazar Bratt li farà conciliare per combattere il nemico.

Se invece state cercando emozioni forti, non perdetevi l’horror “Polaroid”, diretto da Lars Klevberg. Come già annuncia il titolo, il ritrovamento di una vecchia macchina fotografica darà vita a una serie di spaventosi e raccapriccianti eventi.

Dal 23 agosto trovate al cinema anche “Overdrive”, un action movie nel mondo delle automobili con Scott Eastwood.

Silvia D’Ambrosio