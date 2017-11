Le uscite per il mese di novembre continuano con nove nuove proposte.

In uscita dal 23 novembre questa settimana tanti film drammatici, ma anche d’azione, thriller, commedia e un film d’animazione che coinvolgerà tutti.

Film al cinema dal 23 novembre: i film drammatici

Per tutti gli appassionati di questo genere in uscita questa settimana ci saranno tanti titoli da andare a vedere.

“Il domani tra di noi” è un film di Hany Abu-Assad ed è uno straziante e angoscioso racconto di sopravvivenza, ma allo stesso tempo la storia della nascita di un amore con Idris Elba e Kate Winslet protagonisti.

“Il libro di Henry” racconta di una semplice famiglia che cerca di aiutare la propria vicina di casa, trovandosi poi immischiati in una faccenda non troppo piacevole. Il regista è Colin Trevorrow, lo stesso che aveva riportato in vita la saga di Jurassic Park. Nel cast troviamo Naomi Watts, Dean Norris, Jacob Tremblay, Sarah Silverman.

Il ritorno alla regia della premio Oscar Kathryn Bigelow con “Detroit” ci porta nella vera realtà del razzismo in America, il film prende spunto da fatti realmente accaduti per denunciare questo fenomeno sempre più dilagante. Fanno parte del cast Will Poulter, John Boyega e Anthony Mackie.

“Gli sdraiati” un film drammatico italiano diretto da Francesca Archibugi con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini e Donatella Finocchiaro. È la trasposizione cinematografica del best seller di Michele Serra, incentrato sul conflitto generazionale tra padre e figlio.

“Gramigna” un film di Sebastiano Rizzo con Biagio Izzo, Gianluca Di Gennaro e Ciro Petrone, ci porta nella malavita campana, dove il figlio di un boss locale si ribella allo stile di vita della sua famiglia desiderando di fuggire via.

Film al cinema dal 23 novembre: azione e thriller

Per una scarica di adrenalina segnaliamo l’uscita di due film che vi faranno stare con il fiato sospeso.

“American Assassin” segue le vicende di Mitch Rapp prima un geniale studente e talentuoso atleta che decide di iscriversi ad un prestigioso programma di addestramento della CIA, per vendicare la morte della sua fidanzata. Il film di Michael Cuesta vede tra i protagonisti Dylan O’Brien e Michael Keaton.

“Flatliners – Linea Mortale” è piuttosto un sequel che non un remake del film omonimo del 1990. La trama ruota attorno a cinque giovani e brillanti studenti di medicina che, spinti da un macabro interesse scientifico, decidono di raccogliere le proprie sensazioni in uno stato di post-mortem, dopo aver arrestato a turno il battito cardiaco per qualche secondo.

Film al cinema dal 23 novembre: anche un po’ di leggerenza

In uscita questa settimana ci saranno anche film per chi vuole farsi semplicemente una risata al cinema.

“Caccia al tesoro” una commedia scritta e diretta da Carlo Vanzina ambientata a Napoli vede la partecipazione di attori come Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Max Tortora, Christiane Filangieri e Serena Rossi. Un’anticipazione del classico cine-panettone.

“Nut Job – Tutto molto divertente” è il sequel del film del 2014 “Nut Job – Operazione noccioline” un film per tutti, dai più grandi ai più piccoli. Questa volta lo scoiattolo Spocchia e la sua gang di roditori saranno minacciati da un pericolo: la costruzione di un Luna Park proprio nel parco dove vivono.

Tomas Barile

22/11/2017