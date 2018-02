Sette nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in quest’ultima settimana di febbraio. Tra questi l’ultimo capolavoro di Paul Thomas Anderson e un horror con protagonista Helen Mirren.

Film al cinema dal 22 febbraio: film da Oscar

Candidato a sei premi Oscar, tra cui quello come miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista, esce nelle nostre sale questa settimana il nuovo film del regista statunitense Paul Thomas Anderson, “Il filo nascosto”. Protagonista di questo film è il già tre volte vincitore del premio Oscar, Daniel Day-Lewis, qui nelle vesti di Reynolds Woodcock, un rinomato stilista della Londra del dopoguerra. La sua vita e la sua carriera, accuratamente pianificata, viene stravolta dall’incontro con una giovane cameriera di nome Alma, interpretata da Vicky Krieps.

Vincitore di un Golden Globe e candidato ai prossimi premi Oscar come miglior sceneggiatura non originale, “The Disaster Artist” di James Franco, racconta la storia della nascita dell’amicizia tra Greg Sestero e Tommy Wiseau fino alla creazione del film riconosciuto dalla critica, come uno dei più brutti di sempre, “The Room”.

Film al cinema dal 22 febbraio: Una reggia spettrale

In uscita nelle sale in quest’ultima settimana di febbraio, un horror basato su eventi reali con protagonista Helen Mirren e Jason Clarke. “La vedova Winchester” diretto dai fratelli Spierig vede come protagonista l’ereditiera Sarah Winchester, convinta di essere tormentata dalle anime di chi è stato ucciso utilizzando i fucili prodotti appunto dall’azienda di famiglia, i famosi fucili Winchester. Quando lo psichiatra Eric Price viene invitato nella sua dimora, una costruzione in stile gotico con 160 stanze, scoprirà che le ossessioni e le paure della donna, potrebbero avere qualche fondamento.

Film al cinema dal 22 febbraio: film nostrani

Presentato in questi giorni alla 68th edizione del Festival di Berlino esce oggi nelle sale il nuovo film di Laura Bispuri, “Figlia mia”, con protagoniste Valeria Golino e Alba Rohrwacher. Le due donne si contenderanno l’amore di una bambina di 10 anni divisa tra l’amore della mamma che l’ha cresciuta e il fascino di una donna che abita nelle sue vicinanze che scoprirà essere la sua vera madre.

“Sconessi” è una commedia diretta da Christian Marazziti, che vede come protagonista Fabrizio Bentivoglio nelle vesti di un pregevole scrittore, che odia internet. In occasione del suo compleanno invita nella sua baita tutta la sua famiglia per ricreare un rapporto che non è mai esistito. Ad un certo punto però la connessione internet scompare e l’intero gruppo cade nello scompiglio generale.

Film al cinema dal 22 febbraio: due nuove uscite

Quest’ultima settimana di febbraio porta sullo schermo anche due film molto diversi tra loro. Da una parte esce il terzo capitolo della storia d’amicizia tra Sebastien e il suo cane Belle. In “Belle e Sebastien – Amici per sempre”, il giovane Sebastien è ormai cresciuto ma il suo rapporto con Belle non è mai cambiato. Le cose cominciano a complicarsi quando il padre del giovane decide di trasferirsi in Canada con la sua nuova moglie. La situazione diventerà ancor più complicata quando si presenterà il presunto proprietario di Belle che vuole riprendersi il cane.

Dall’altra parte esce “Omicidio al Cairo”, ambientato nei giorni della rivoluzione egiziana del 2011, un caso d’omicidio che sembra essere solo il delitto di una cantante si trasformerà in un caso molto più complicato che coinvolge alcuni esponenti di spicco della politica egiziana.

Tomas Barile

22/02/2018