Sono dieci i film in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi oltre a tanti film italiani anche un film d’animazione proveniente dalla Cina.

Film al cinema dal 21 giugno: i film italiani

In uscita questa settimana nelle sale troveremo tre film italiani che ci faranno compagnia in questa terza settimana di giugno.

Iniziamo da, “Una vita spericolata“, una commedia diretta dal regista Marco Ponti con Matilda De Angelis, Lorenzo Richelmy e Eugenio Franceschini protagonisti. Il film racconta la storia di Roberto, un giovane ragazzo pieno di debiti che decide insieme a due suoi amici di compiere una rapina. In seguito alla loro fuga per tutta Italia l’opinione pubblica si schiera dalla parte dei tre delinquenti trasformati in eroi grazie ai social.

Un altro film incentrato sulla gioventù è “Dei“, un film di Cosimo Terlizzi con un cast di attori giovanissimi, che racconta le vicende di Martino, un ragazzo di 17 anni che vive in una zona della campagna pugliese. Dopo aver assistito a una lezione d’arte incentrata sulle divinità greche e sulla reciproca attrazione fra la terra e la luna, comincia una battaglia interiore, combattuto fra le radici famigliari e le prospettive future, aleatorie ma intriganti.

Uscirà oggi nelle sale anche il documentario, “Gli ultimi Butteri“, diretto da Walter Bencini. Il regista mette in scena la storia del passato, per comunicare l’amore per la propria terra e cultura: i butteri sono una sorta di eroi antichi, esempio di cura dell’ambiente, di produzione, di alimentazione, e di convivenza con gli animali.

Film al cinema dal 21 giugno: gli altri film

Sono tanti i film provenienti da altri paesi in uscita da oggi nei nostri cinema.

Uno su tutti, forse quello più atteso della settimana è il nuovo film horror diretto da Jeff Wadlow, “Obbligo o verità”. Il film narra la storia di un gruppo di ragazzi in vacanza in Messico che entrano in una casa stregata e iniziano a giocare a obbligo o verità. La cosa prenderà una brutta piega a causa di un demone che si impossesserà del gruppo con conseguenze terrificanti.

Proveniente dalla Germania è il film “Noi siamo la marea“, una pellicola di fantascienza diretta da Sebastian Hilger, con Max Mauff e Lana Cooper. Il film ruota attorno a un mistero irrisolto dalla scienza, che due giovani ricercatori cercheranno di portare alla luce.

Dalla Gran Bretagna arriva il film “The Escape”, diretto da Dominic Savage con Gemma Arterton e Dominic Cooper protagonisti. Il film racconta la storia di Tara, una bella donna, circondata da amici e familiari in un clima di serenità, con un marito e dei figli che l’amano profondamente. Nonostante questo si sente fuori posto e inadeguata, fuggendo dalla sua vita intraprende un viaggio che la porterà a ritrovare sé stessa e la sua voglia di vivere.

Film al cinema dal 21 giugno: i film francesi

Diretto da Xavier Legrand e vincitore del Leone d’Argento alla 74^ edizione del Festival del cinema di Venezia, “L’Affido – Una storia di violenza“, segue le vicende di Miriam e Antoine, due coniugi che dopo il divorzio ottengono l’affidamento congiunto del loro unico figlio undicenne, Julien, che in realtà vorrebbe rimanere con la madre, braccata dalla violenza fisica e psicologica da parte dell’ex marito.

“Toglimi un dubbio“, diretto dalla regista Carine Tardieu, racconta la storia del quarantenne Erwan, un artificiere esperto nel disinnesco di bombe e mine che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. La sua vita cambierà quando andrà alla ricerca del suo vero padre, incontrando un’intrigante settantenne.

“Thelma“, è una pellicola diretta da Joachim Trier che porta sul grande schermo una storia d’amore con dei caratteri misteriosi, rivelati dai poteri della sua protagonista, che grazie ad essi potrebbe sconvolgere pienamente la sua vita e quella delle persone che la circondano.

Film al cinema dal 21 giugno: il film d’animazione

Proveniente dalla Cina esce oggi al cinema il film d’animazione “Big Fish & Begonia“. Diretto dal duo Liang Xuan e Zhang Chun, il film ripercorre le vicende della vita di Chun, una ragazza che vive in un mondo parallelo, dove ognuno può cambiare le stagioni, le condizioni meteorologiche o il posto stesso in cui si trova. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno decide di venire sulla Terra sotto forma di delfino, ma finirà presto nelle reti dei pescatori. A salvarla ci penserà un ragazzino che sacrificherà la sua vita per salvare quella di lei. Tramutata l’anima del ragazzo in un pesce, la giovane farà di tutto per proteggerlo.

Tomas Barile

21/06/2018