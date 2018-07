In questa terza settimana di luglio sono due i film, molto diversi tra loro, in uscita nelle nostre sale cinematografiche. Tutti e due provenienti dagli Stati Uniti da una parte troviamo il nuovo blockbuster per famiglie con protagonista Dwayne Johnson mentre dall’altra parte una commedia sentimentale con Anna Faris protagonista.

Film al cinema dal 19 luglio: super action movie

Da oggi in uscita nelle sale cinematografiche il film “Skyscraper”, diretto da Rawson Marshall Thurber con Dwayne “The Rock” Johnson protagonista. Il regista torna a collaborare con Dwayne Johnson dopo averlo diretto nella commedia uscita lo scorso anno “Una spia e mezzo”, nel quale il possente ex wrestler aveva diviso lo schermo con Kevin Hart.

In questo action movie Johnson vestirà i panni di Will Ford che, dopo una carriera da agente dell’FBI, in veste di leader del team di recupero ostaggi, diventa, dopo il grave infortunio subito, il responsabile della sicurezza dei grattacieli. Mentre sta lavorando nel grattacielo più alto del mondo, situato in Cina, divamperà da questo un temibile incendio e sarà proprio lui ad essere accusato di aver collaborato all’accaduto. Da questo momento per Ford sarà una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia rimasta bloccata all’interno del grattacielo e per ripulire la sua immagine e dimostrare di non essere stato lui il vero responsabile.

Film al cinema dal 19 luglio: la commedia sentimentale

In uscita questa settimana, di genere totalmente opposto, esce il film “Overboard”, diretto dal duo Bob Fisher e Rob Greenberg. I protagonisti di questa commedia sentimentale sono Anna Faris, Eugenio Derbez e Eva Longoria. Questo film è un remake dell’omonimo film uscito nelle sale nel 1987 con protagonisti Goldie Hawn e Kurt Russell. Al contrario del primo film, questa volta la pellicola vede come protagonista un viziato playboy di una ricca famiglia messicana. A seguito di un’amnesia dovuta alla caduta dal suo yatch incontrerà una giovane madre single che cercherà in tutti i modi di convincerlo che è sua moglie.

Tomas Barile

19/07/2018