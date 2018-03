Otto nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questa terza settimana di marzo. Tanti film drammatici ma anche commedie e due documentari imperdibili.

Film al cinema dal 15 marzo: i film più attesi

In uscita questa settimana nelle sale un nuovo capitolo dedicata all’esploratrice più famosa dei videogame. In “Tomb Raider”, con Alicia Vikander protagonista scopriremo le origini di Lara Croft e le sue prime avventure, che la porteranno a diventare una vera e propria leggenda. Decidendo di lasciare la sua vita ordinaria, sceglie di raggiungere l’ultima destinazione del padre: una tomba leggendaria nascosta su un’isola mitologica, al largo delle coste del Giappone.

Un altro dei film più attesi di questa settimana è senza dubbio “Maria Maddalena”. Diretto da Garth Davies con Rooney Mara e Joaquin Phoenix protagonisti il film racconterà per la prima volta in un film tutto dedicato a lei, la storia di questa figura spirituale tra le più enigmatiche e incomprese di sempre.

“Metti la nonna in freezer” è una commedia italiana con protagonisti Miriam Leone e Fabio De Luigi nei panni di un maldestro ma onesto finanziere. Il film è una storia irriverente sulla sopravvivenza ai tempi della crisi, quando è la pensione della nonna a permettere di sbarcare il lunario.

Film al cinema dal 15 marzo: tre film drammatici

Candidato a miglior film straniero ai recenti premi Oscar, esce oggi nelle sale “Oltre la notte” con protagonista Diana Kruger nelle vesti di una donna che medita vendetta dopo la morte del marito e del figlio in un attentato. Per questo ruolo ha vinto il prestigioso Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes. Il film tratta il delicato tema del terrorismo che, soprattutto in Germania, è una piaga che ha lasciato molte vittime e scosso profondamente l’opinione pubblica.

“Un Amore sopra le righe”, è un film francese diretto da Nicolas Bedos in cui vengono raccontati quarantacinque anni di relazione tra uno dei più celebri scrittori francesi e la sua donna rimasta nell’ombra. Una relazione davvero al di fuori degli schemi, trascorsa tra passioni, litigi, tradimenti, delusioni e successi personali della coppia.

“Rachel” è un remake diretto da Roger Michell con Rachel Weisz e Sam Clafin protagonisti. Il film è basato sul romanzo di Daphne du Maurier, “Mia cugina Rachele”, datato 1951. Ambientato nei primi dell’Ottocento, racconta la storia del giovane inglese Philip Ashley, il quale soccombe alla bellezza ammaliante di sua cugina Rachel.

Film al cinema dal 15 marzo: i due documentari

In uscita questa settimana nelle sale troviamo due documentari molto diversi tra loro. Da una parte “Pertini – Il combattente”, il film ricostruisce tramite filmati e interviste la vita del presidente più amato dagli italiani, diventato uno dei simboli del Novecento nostrano.

Dall’altra parte esce oggi nelle sale “Visages Villages”, diretto a quattro mani dalla regista e nota autrice di “Cléo” Agnès Varda e lo street photographer indipendente JR, che opera al di fuori dei centri artistici convenzionali e dei musei. Candidato come miglior documentario ai premi Oscar di quest’anno, questo film on the road vuole mostrare in nuove vesti la Francia contemporanea.

Tomas Barile

15/03/2018