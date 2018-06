Sono dieci i nuovi film in arrivo questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tanti film italiani ma anche un documentario sul Macbeth e un film d’animazione giapponese.

Film al cinema dal 14 giugno: Made in U.S.A.

In uscita da oggi al cinema “La stanza delle meraviglie”, diretto da Todd Haynes con Michelle Williams e Julianne Moore protagoniste. Basato sul libro omonimo di Brian Selznick e presentato alla 70ª edizione del Festival di Cannes, il film racconta la storia di due bambini in due epoche diverse legati da una misteriosa connessione, entrambi vedono nella città di New York un modo per ridare senso alla loro esistenza.

Esce oggi anche il terzo e ultimo capitolo di una delle saghe musicali più amate dal pubblico. In “Pitch Perfect 3”, questa volta diretto da Trish Sie, seguiremo ancora una volta Beca e il gruppo delle “Barden Bella’s” alle prese con un grande sogno canoro, divertimento e scontri all’ultima nota.

“211 – Rapina in Corso“, diretto dall’esordiente York Alec Shackleton con Nicolas Cage protagonista, è un film liberamente ispirato al conflitto armato accaduto a Los Angeles nel 1997 che portò al radicale cambiamento dei metodi del dipartimento di polizia della città.

“Ogni Giorno“, è il nuovo film diretto dal regista americano Michael Sucsy, basato sul romanzo omonimo di David Levithan. Il film ruota attorno ad “A”: uno spirito vagabondo che ogni giorno si risveglia nel corpo di un adolescente. Le cose si complicano quando si risveglia nel corpo di Justin, fidanzato di Rhiannon. Da qui in avanti lo spirito si innamora della giovane e cercherà ogni giorno di avvicinarsi sempre di più, cambiando costantemente corpo.

Questa settimana esce anche al cinema “A Quiet Passion“, un film biografico, diretto da Terence Davis, sulla controversa vita di Emily Dickinson. La pellicola cerca di svelare il tipo di persona che si nascondeva dietro la poetessa che tutti conosciamo.

Film al cinema dal 14 giugno: i film italiani

Sono tre i film italiani in uscita da oggi nelle sale cinematografiche.

Iniziamo da “Due piccoli italiani”, diretto e interpretato da Paolo Sassanelli. Il film racconta le vicende di due amici ospiti di un centro di assistenza per malattie mentali che da un paesino della Puglia raggiungeranno il nord dell’Europa dove attraverso qualche disavventura scopriranno cosa significhi finalmente sentirsi vivi e felici.

“Blue Kids” è una pellicola drammatica diretta da Andrea Tagliaferri, presentata alla 35º edizione del Torino Film Festival. Il film mette in scena il legame morboso tra un fratello e una sorella, il loro rapporto con il padre e il loro piano di fuga.

Il terzo film italiano in uscita questa settimana è “Ulysses: A Dark Odyssey“, con protagonisti Andrea Zirio e Danny Glover. La pellicola diretta da Federico Alotto, mette in scena la storia di Ulysses, un militare che, rientrato dal fronte, porta nel corpo e nell’anima i segni della guerra, che prova in tutti i modi a dimenticare.

Film al cinema dal 14 giugno: gli altri film

Per una sola settimana sarà al cinema “Mary e il fiore della strega“, il primo film prodotto dalla Studio Ponoc, dove sono convogliati molti animatori del più grande e conosciuto studio di produzione d’animazione giapponese lo Studio Ghibli. Il film è stato scritto e diretto da Hiromasa Yonebayashi, il quale narra la storia di questa bambina di dieci anni che vedrà la sua serenità svanire quando una notte dovrà affrontare una strega malvaggia.

Il documentario “Macbeth – Neo Film Opera” diretto da Daniele Campea, ripercorre le vicende tratte dalla tragedia di William Shakespeare. Il film appare allo spettatore come una revisione del capolavoro shakespeariano, dove il cinema, il teatro e l’opera si fondono in un unico lavoro.

Tomas Barile

14/06/2018