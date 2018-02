Quattro nuovi film, in uscita oggi il giorno di San Valentino nelle nostre sale cinematografiche: dal nuovo film dell’Universo Cinematografico Marvel fino al grande ritorno in patria del regista Gabriele Muccino.

Film al cinema dal 14 febbraio: made in USA

Per tutti gli amanti dell’Universo Cinematografico Marvel, esce oggi nelle sale il nuovo film tutto dedicato al supereroe, “Black Panther”. Visto per la prima volta in “Captain America – Civil War”, lo Studio Marvel ha deciso di dedicare completamente un film al Re di Wakanda. Il 18° lungometraggio di questa saga dedicata ai supereroi Marvel, è stato affidato a Ryan Coogler (regista del film “Creed”). Chadwick Bosemann vestirà nuovamente il ruolo del protagonista T’Challa, il quale in seguito al grave lutto che ha portato via precocemente l’amato padre, dovrà tornare a casa per compiere i suoi doveri di primogenito dal sangue blu e farsi incoronare nuovo sovrano di Wakanda, un’isolata nazione africana tecnologicamente molto avanzata.

In uscita questa terza settimana di febbraio troviamo in uscita nelle sale anche il nuovo film di Guillermo Del Toro, che dal Festival di Venezia non smette di raccogliere premi, in vista della serata dei prossimi Premi Oscar. “The Shape of Water – La forma dell’acqua”, è una storia d’amore ambientata durante la guerra fredda, tra una ragazza muta, Elisa, e una strana creatura tenuta in cattività dentro un laboratorio nel quale è impiegata come donna delle pulizie.

Film al cinema dal 14 febbraio: i nostri film

“A casa tutti bene” segna il ritorno in Italia del regista Gabriele Muccino dopo una lunga avventura in America. Il film è la storia di una meravigliosa grande famiglia che si ritrova tutta assieme in occasione dei cinquant’anni di matrimonio dei cari nonni, trasferitisi a vivere su un’isola. Nel cast di questo film troviamo tanti grandi attori del cinema italiano come; Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Claudia Gerini e Carolina Crescentini.

“San Valentino Stories” è tratto da un soggetto del celebre comico partenopeo Alessandro Siani e vede come protagonisti il duo comico Gigi e Ross. Il film è diviso in tre episodi, ambientati a Napoli e dittorni, che trattano di personaggi diversi, emarginati o ai limiti della società, ma che attraverso i suoi racconti, vuole celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Tomas Barile

14/02/2018