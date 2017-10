I dieci film al cinema dal 12 Ottobre portano sui grandi schermi molte pellicole dall’atmosfera drammatica, con titoli come “L’altra metà della storia” e “Dove non ho mai abitato”, accompagnati dalle risate di alcune commedie, qualche ninja dal mondo dei LEGO e un pericoloso assassino nato dalla penna scandinava di Jo Nesbø.

Dal dramma alla risata nei film al cinema dal 12 Ottobre

Tra i film al cinema dal 12 Ottobre, una pellicola che mescola dramma e thriller psicologico, diretta dall’indiano Ritesh Batra, segnalato da Variety tra i dieci registi da tenere d’occhio: si tratta di “L’altra metà della storia“, un film tratto dal romanzo “Il senso della fine” di Julian Barner, storia di un uomo in pensione che, a seguito di un lascito inaspettato, dovrà rimettere in discussione alcuni eventi della sua gioventù, riportando alla luce segreti del passato con i quali dovrà tornare a confrontarsi.

Ancora una regista di origini indiane e ancora dramma nei film al cinema dal 12 Ottobre, con il ritorno sul grande schermo della regista del film “Sognando Beckham”, Gurinder Chadha, a dieci anni dal suo ultimo lavoro da regista: il film è “Il palazzo del Vicerè“, un dramma che racconta fatti storici reali e che analizza il cammino dell’India verso la libertà , dopo che l’Inghilterra l’aveva resa indipendente, soffermandosi sull’operazione che divise India e Pakistan e che si ripercosse dolorosamente su alcune famiglie indiane.

Il premio Oscar Reese Whiterspoon porta, invece, una ventata di allegria sugli schermi, con la commedia “40 sono i nuovi 20“, una pellicola di amore e amicizia dove una donna alla soglia dei 40 anni, dopo essere stata lasciata dal marito, dovrà cogliere l’occasione per costruirsi una nuova vita.

5 produzioni italiane tra i film al cinema dal 12 Ottobre

Esordio alla regia di Michela Andreozzi con la pellicola “Nove lune e mezza” tra i film al cinema dal 12 Ottobre: un film con Claudia Gerini sul significato di essere madre e soprattutto donna nella società contemporanea.

Si ride ancora con una commedia che proviene dalle tradizioni comiche italiane, “Made in China napoletano“, in cui, alla periferia di Napoli, il proprietario di un negozio di giocattoli si risveglia da un coma di quattro anni e si trova a dover combattere contro il dilagare delle contraffazioni cinesi che, in questo futuro immaginario, hanno preso il controllo sui prodotti italiani, persino sulla parmigiana di melanzane!

Un biopic italo-belga di Stefania Nicchiarelli, “Nico 1988“, porta invece sugli schermi la storia della leggendaria Nico, cantante dei Velvet Underground, concentrandosi sul periodo degli anni ’80 in cui Nico, mentre affronta gli ultimi concerti come cantante del gruppo e combatte contro la dipendenza da eroina, inizia ad entrare a far parte della vita del figlio che le era stato sottratto quando questi aveva solo 4 anni.

Infine, altre due produzioni italiane tra i film al cinema dal 12 Ottobre vedono nelle sale il documentario “Le energie invisibili – Da Milano a Roma in cammino“, un esperimento in cui i due protagonisti, Luca e Mimmo, percorrono la via Francigena da Milano a San Pietro a Roma, mentre Luca, con la macchina da presa, riprende il loro viaggio e gli incontri con le persone che si ritroveranno sul loro cammino; e il film drammatico “Dove non ho mai abitato“, regia di Paolo Franchi, che segue la storia di Francesca, una donna di 50 anni residente a Parigi che, dopo essere stata messa a capo di un progetto a Torino dal padre architetto che si è infortunato, sente nascere un feeling sempre più forte con Massimo, collaboratore del padre che la affianca durante i lavori, e sfocerà in un sentimento passionale che permetterà ad entrambi di confrontarsi con la verità sulle loro rispettive vite.

Serial killer e LEGO Ninjago nei film al cinema dal 12 Ottobre

A conclusione della panoramica di film al cinema dal 12 Ottobre, un film thriller da un romanzo dello scrittore norvegese Jo Nesbø “L’uomo di neve“, che segue il detective Harry Hole, interpretato da Michael Fassbender, incaricato di investigare sul caso di una donna scomparsa. Le indagini lo portano a rispolverare vecchi casi irrisolti, nel timore che sia tornato all’azione un pericoloso serial killer, il che starebbe a significare che con la prossima nevicata l’assassino tornerà ad uccidere.

In ultimo, “LEGO Ninjago – Il Film“, un film d’animazione americano sul mondo dei LEGO, dove il maestro kung-fu Sensei Wu chiama a raccolta una squadra di ninja per combattere il suo malvagio fratello Sensei Garmadon, in una storia che mescola risate e coraggio.

Giada Aversa

12/10/2017