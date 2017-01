Film al cinema dal 12 Gennaio: quattro pellicole in arrivo per il secondo week end di gennaio, tra cui l’attesissimo biopic “The Founder”.

Film al cinema dal 12 Gennaio: “The Founder”, la vera storia di Ray Croc

Vi siete mai chiesti come sia nato uno dei fast-food più noti sulla terra? E’ proprio questo che “The Founder”, biopic diretto da John Lee Hancock, mira a raccontare. La vera storia di Ray Croc (Michael Keaton), rappresentate di frullatori, con poche aspettative nella vita che però, grazie a circostanze decisamente molto particolari, è riuscito a dare vita ad una delle catene di fast food più note e, soprattutto, più fortunate al mondo: McDonald’s.

Film al cinema dal 12 Gennaio: “Allied – un’ombra nascosta” e “Silence” in sala

Una trama decisamente movimentata quella di “Allied – un’ombra nascosta”, action movie diretto da Robert Zemeckis. Brad Pitt, nei panni di Max Vatan, vive una storia d’amore decisamente fuori da ogni schema. Siamo nel 1942, nel pieno della seconda guerra mondiale, dove ogni segreto può essere una mina pronta ad esplodere. L’amore tra il bel Max e la misteriosa Marianne scoppierà presto?

Marti Scorsese porta sul grande schermo “Silence”, pellicola tratta dall’omonimo libro di Shusako Endo. La storia di Padre Rodrigues e Padre Garupe è decisamente pregna di sentimenti e di verità, legata alle vicende della fede cristiana che i protagonisti della pellicola si ostineranno a portare avanti andando contro tutto e tutti.

Film al cinema dal 12 Gennaio: “Magic Island” unico documentario in sala

Quello di Marco Amenta, “Magic Island”, è l’unico docu-film presente tra i film al cinema questo giovedì 12 gennaio; la storia di Andrea alla ricerca delle sue origini che sembrano essere perdute in terre ricche di bellezza e di antichi valori che sicuramente rimangono ancorati a quello che è il suo passato, un passato che non tarda a ripresentarsi davanti ai suoi occhi per servirgli il conto.

Veronica Tirelli

12/01/2017