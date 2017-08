A partire da questo giovedì, tre nuovissimi film faranno capolinea sul grande schermo di tutta Italia. Si sa che agosto è povero di nuove offerte per colpa delle vacanze estive inoltrate, ma non è detto che queste siano di poco conto. Vediamo insieme cosa promette questa settimana di fuoco con i film al cinema dal 10 agosto.

Film al cinema dal 10 agosto: per chi ha voglia di action e fantasy

Tra i film al cinema dal 10 agosto c’è la trasposizione cinematografica tratta dagli omonimi romanzi di Stephen King, “La torre nera”, un film che mischia vari genere tra l’horror, il fantasy, la fantascienza e persino il quasi dimenticato western.

Il film è diretto da Nikolaj Arcel, il regista di “Uomini che odiano le donne” nel 2009 e della serie TV “Millennium” del 2010. Il regista ci accompagna in un avvincente viaggio nel Medio-Mondo, un universo parallelo popolato da creature grottesche e governata da potenti forze misteriose.

L’adattamento cinematografico è un film unico tratto da una saga di ben otto romanzi, quindi molto probabilmente per gli appassionati della sega letteraria potrebbe essere un po’ una delusione, ma come si evince dal trailer non sembra essere un brutto film.

Film al cinema dal 10 agosto: una risata tira l’altra

Ben due pellicole dedicate alla risata saranno presenti sul grande schermo a partire da questa settimana e non c’è niente di meglio che passare una calda e torbida serata di agosto davanti al maxi schermo, sotto l’aria condizionata a gustarsi un bel film che faccia sbellicare dalle risate.

Con “Casa Casinò”, ritorna a farci morir dal ridere la regina della risata Amy Poehler, già protagonista in “Le sorelle perfette” accompagnata da Tina Fey. Questa volta al suo fianco c’è l’esilarante Will Ferrell.

Il film promette di strappare una risata anche a chi non è l’amante del genere. Il film racconta di una coppia di coniugi che dopo aver perso tutti i soldi che sarebbero serviti alla figlia per andare al college, allora per recuperare ciò che hanno perso, in collaborazione con i vicini, avviano un’attività illegale nel proprio seminterrato allestito come un vero casinò. Insomma, le risate sono assicurate con la coppia Poehler-Ferrell.

Un altro dei film in uscita dal 10 agosto è la continuazione della serie di film ispirati agli omonimi libri per ragazzini, “Diario di una schiappa – Portatemi a casa!”. Fatto sia per grandi che per piccini, la pellicola rivede Greg alle prese con la sua vita da pre-adolescente e i vari drammi che la compongono; accompagnato dalla sua strampalata famiglia, partiranno per le vacanze estive all’insegna dell’avventura.

La risata è assicurata con entrambe le pellicole, tocca solo scegliere se vederne una o tutte, ma da grande appassionati del cinema mi sembra di dovere non perdersene neanche una.

Alessio Camperlingo

10/08/2017