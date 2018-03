Nove film sono in uscita in questo primo giorno di marzo nelle nostre sale cinematografiche, tanti film drammatici ma anche commedie e un film d’animazione.

Film al cinema dal 1 marzo: i film più attesi

In questo gelido primo giorno di marzo esce al cinema il film candidato ai prossimi premi Oscar, tra cui quello come miglior regia, “Lady Bird”. Diretto da Greta Gerwing ha come protagonista Saoirse Ronan nella parte di una liceale che vuole a tutti i costi fuggire da Sacramento per andare ad un college a New York.

In uscita anche “Red Sparrow”, dove viene raccontata la storia di Dominika Egorova, interpretata da una seducente Jennifer Lawrence, diventata contro la sua volontà un agente segreto che cerca di sopravvivere nella bellicosa Intelligence Russa post-sovietica.

Questo primo giorno di marzo porta nelle sale anche l’ultimo film diretto dal regista polacco Roman Polansky, “Quello che non so di lei”. Il film ruota attorno alle vicende di Delphine, una scrittrice che non riesce a superare le critiche sul suo libro. Diventando una storia di ossessione e mistero tra due donne, interpretate da Emmanuelle Seigner e Eva Green.

Film al cinema dal 1 marzo: tre commedie “familiari”

Questa settimana escono al cinema anche tre commedie in parte molto diverse tra loro. La prima commedia, è il quinto film di Alessandro Genovesi, “Puoi baciare lo sposo” con Salvatore Esposito e Diego Abatantuono. Un vivido ritratto di una società ancora impreparata alle unioni civili tra omosessuali diventate legali da poco per legge.

La seconda è, “Un figlio a tutti i costi”, diretto e interpretato da Fabio Gravina. I due protagonisti Orazio e Anna custodiscono un enorme desiderio: diventare genitori. Purtroppo, però, i due si decidono a tentare di raggiungere il loro obiettivo in un’età in cui non è più così semplice concepire e si ritrovano, quindi, a ricorrere ai metodi più disparati.

La terza commedia, proveniente da Hollywood è “Due gran figli di…”. I protagonisti sono due fratelli gemelli alla ricerca del loro padre biologico. Questo film comprende un cast stellare composto da, Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close e J.K. Simmons.

Film al cinema dal 1 marzo: altri film in uscita

In uscita questa settimana al cinema anche, “Dark Night”. Liberamente ispirato al fatto di cronaca noto come “Massacro di Aurora”, il film porta sullo schermo la costante minaccia della violenza nella vita americana, rappresentata dalla diffusione delle armi da fuoco, spesso anche tra i più giovani.

“La terra buona”, diretto da Emanuele Caruso, porta lo spettatore in Val Grande al confine con la Svizzera, dove l’uomo non è ancora intervenuto. È la storia di Padre Sergio, che ha trascorso tutta la sua esistenza in una semplice baita, insieme ad un altro uomo, Gianmaria. Tutta la pace viene stravolta quando proprio Gianmaria si presente da Padre Sergio con due uomini mai visti prima d’ora, che si sono recati lì per cercare una persona che il monaco sta tenendo segretamente nascosta.

“È arrivato il Broncio” è un film d’animazione per riscoprire la magia del sorriso. Il protagonista Terry, un ragazzino riservato che grazie alla sua fervida immaginazione è in grado di viaggiare in terre incantate, dovrà superare il lutto per la perdita dell’amata nonna e che lo porterà a crescere e a riscoprire il potere che vive dietro ogni sorriso, grazie anche all’aiuto dell’ilare principessa Alba.

Tomas Barile

01/03/2018