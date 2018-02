In questo primo giorno di febbraio sei nuovi film sono in uscita nelle nostre sale. Dai film che guardano al passato con occhio critico, fino a film ambientati in un futuro dispotico, dalle commedie e animazione fino ad un horror contro il sonno.

Film al cinema dal 1 febbraio: ritorno al passato

In uscita per il primo giorno del mese di febbraio, due film che ci riportano al passato in un modo totalmente differente tra di loro. Da un parte troviamo, la commedia di Luca Miniero, “Sono tornato”, che vede riaffacciarsi il dittatore Benito Mussolini nell’epoca contemporanea, accompagnato da un giovane regista, interpretato da Frank Matano, in questo tour alla ricerca di riconquistare l’Italia.

Dall’altra parte troviamo il nuovo film di Steven Spielberg, “The Post”, con un cast veramente straordinario, composto da Meryl Streep e Tom Hanks, per la prima volta insieme sul grande schermo. Il film è un dramma politico dove i veri protagonisti sono i “Pentagon Papers”, emersi durante la guerra del Vietnam e tenuti segreti da quattro presidenti.

Film al cinema dal 1 febbraio: l’uscita dall’incubo

Questa settimana con “Maze Runner – La Rivelazione” si conclude la saga dei tre film ambientati in una realtà distopica, basati sui romanzi di James Dasher. Anche questa volta Thomas e i suoi compagni se la dovranno vedere con l’organizzazione segreta C.A.T.T.I.V.O. che continua a tenere sotto controllo ogni mossa dei protagonisti.

“Slumber – Il demone del sonno” è un horror statunitense, concentrato su incubi e traumi irrisolti, dove le paure più grandi avvengono nel momento del sonno. Diretto da Jonathan Hopkins, vede come protagonista l’attrice Maggie Q..

Film al cinema dal 1 febbraio: commedia e animazione

Questo primo giorno di febbraio vede l’uscita nelle nostre sale della commedia francese, “C’est la vie – Prendila come viene” diretta da Olivier Nakache e Eric Toledano, dove una festa di matrimonio apparentemente perfetta rischia di sfuggire di mano a causa di una serie di sfortunati imprevisti.

“L’incantesimo del drago”, è un film d’animazione di produzione ucraina. Un’avventura per i più piccoli, che segue la storia di un ragazzo giovane e coraggioso, figlio di un eroico cacciatore di Draghi, che sarà chiamato a salvare il mondo della magia da una strega posseduta dallo spirito di un pericoloso drago.

Tomas Barile

01/02/2018