La seconda stagione di “Feud” sarà incentrata sul disastroso matrimonio, nonché il più in degli anni ’80, tra il Principe Carlo d’Inghilterra e la borghese Diana Spencer.

Feud: Il rovinoso matrimonio inglese più famoso del mondo in TV

La prima stagione di Feud, che interessa l’accesa rivalità tra le attrici Bette Davis e Joan Crawford durante la lavorazione del film del 1962 “Che fine ha fatto Baby Jane?”, avrà la sua anteprima tra pochi giorni, esattamente il prossimo 5 marzo. Nel frattempo la FX ha dichiarato che ci sarà un seguito il prossimo anno. L’argomento principale della seconda season è il matrimonio reale tra Carlo e Diana e ciò che ne è seguito, ovvero la disfatta di esso.

L’unione sfortunata tra i due è stata spesso soggetto di molti film per la TV, in particolare due distribuiti dalla ABC: “Carlo e Diana – Una storia d’amore” (1982) di James Goldstone e “Carlo e Diana – Scandalo a corte” (1992) di John Power. Il matrimonio, durato dal 1981 al 1996 sembrava inizialmente una favola moderna con un principe che sposa una semplice borghese. Al contrario, i tradimenti, l’ostilità nutrita verso la principessa e il tormento dei paparazzi porta la favola alla rottura e in seguito al divorzio dei due sposi. Diana mantiene il titolo di Principessa di Galles e resta, come madre del futuro erede, un membro ufficiale della famiglia reale, ma le viene tolto il titolo di Altezza Reale.

Feud: Ryan Murphy continua con le sue antologie

Questa è la terza serie TV antologica creata da Ryan Murphy, ideatore di “American Horror Story” e “American Crime Story”; ha partecipato alla sua stesura anche Jon Robin Baitz, creatore di “Brothers & Sisters – Segreti di famiglia”. “Feud: Charles and Diana” sarà composta da 10 episodi, ma ancora sono ignoti gli attori che vi prenderanno parte, anche se siamo certi che saranno di un certo livello, date le scelte a cui Murphy ci ha abituati finora!

28/02/2017

Erika Micheli