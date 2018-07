Festival di Venezia 2018: “Il primo uomo” film d’apertura

Il Festival di Venezia 2018 apre con il film “First Man – Il Primo Uomo” diretto dal regista Damien Chazelle con il protagonista Ryan Gosling.

“First Man – Il primo uomo” di Damien Chazelle apre il Festival di Venezia 2018

Torna al Festival del cinema di Venezia la coppia di “La La Land“, il film che aveva aperto le danze due anni fa ed era poi arrivato agli Oscar 2017, con gli attori Ryan Gosling e Emma Stone.

La pellicola ” Il primo uomo” di Damien Chazelle, infatti, è stata confermata come film inauguratore della Mostra di Venezia 2018, che si terrà nei giorni compresi tra il 29 Agosto e l’8 Settembre.

Al Festival del cinema di Venezia quindi, quest’anno sul red carpet del 29 agosto, ci sono nuovamente Ryan Gosling, insieme al giovane e taletuoso regista, con al loro fianco però Claire Foy di “The Crown” – serie televisiva trasmessa su Netflix – al posto di Emma Stone.

La notizia eccezionale, arriva mentre il regista sta ancora lavorando ansiosamente, nella sala di montaggio, all’ultimo taglio delle scene del lungometraggio biografico, che ora dovrà completare in tempo per l’apertura della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La pellicola “First Man – Il primo uomo” prende il titolo basandosi sulla storia dell’astronauta Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna. La trama rappresentata da Damien Chazelle non pone l’attenzione sull’evento eroico o sul successo che la missione rappresenta, quanto piuttosto sulla preparazione dell’astronauta, sulle sue paure e incertezze. Lo stesso Ryan Gosling, che interpreta l’astronauta, ha dichiarato “il protagonista sa solo che il primo uomo non può avere certezze, che non può chiedere a nessuno ‘come si sta lassù’?”

Visto il successo del precedente film “La La Land”, alla quale hanno collaborato gli stessi grandi artisti, Ryan Gosling e Damien Chazelle, non possiamo che aspettarci grandi cose da questa pellicola.

Laura Carucci

19/07/2018