Festival di Berlino 2018: tutti i vincitori

Anche la 68° edizione del Festival Internazionale del Film di Berlino è volto al termine. Dopo dieci giorni di anteprime, rivelazioni e tensioni, la giuria ha decretato i vincitori. L’Italia è rimasta a mani vuote.

Berlinale 2018: i film vincitori

Una vittoria al femminile per il 68° Festival Internazionale del Film di Berlino. L’Orso d’oro per il miglior film l’ha vinto “Touch Me Not” diretto da Adina Pintilie. Il nuovo lavoro della regista romena racconta il viaggio di tre giovani ragazzi, desiderosi di intimità ma allo stesso tempo terrorizzati da ciò, a causa di esperienze pregresse.

L’Orso d’argento per la miglior regia è andato a Wes Anderson per “L’isola dei cani” un film girato in stop motion e che molti pensavano potesse essere il vincitore. Anthony Bajon è il miglior attore per il film “La Priere” di Cedric Kahn. Il regista Marcello Martinessi con il film “Las Herederas” (The Heiresses) si è aggiudicato l’Orso d’argento Alfred Bauer. Grazie a questa pellicola è stata premiata anche Ana Brun con l’Orso d’argento per miglior attrice dedicando il premio a “tutte le donne del Paraguay, vere guerriere”.

Berlinale 2018: tutti i vincitori

Orso d’oro per il miglior film “ Touch Me Not ” regia di Adina Pintilie

Gran premio della Giuria “ Twarz ” regia di Małgorzata Szumowska

Orso d’argento per il miglior regista Wes Anderson per “L’isola dei cani”

Orso d’argento per la migliore attrice Ana Brun per “Las Herederas” regia di Marcelo Martinessi

Orso d’argento per il miglior attore

Anthony Bajon per “La prière” regia di Cédric Kahn

Orso d’argento Miglior sceneggiatura Manuel Alcalá e Alonso Ruizpalacios per “Museo” di Alonso Ruizpalacios

Orso d’argento per il miglior contributo artistico Elena Okopnaya per i costumi e la scenografia di “Dovlatov”

Premio Alfred Bauer “Las herederas” di Marcelo Martinessi

Matteo Farinaccia

25/02/2018