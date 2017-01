Torna a scaldare le poltrone della sale cinematografiche della città, le quali ospiteranno spettatori e critici per decretare quale film meriterà il celebre Orso dorato, il Festival di Berlino 2017.

Festival di Berlino 2017: anche quest’anno tanto atteso e con varie sezioni diverse

Tra il 9 e il 19 febbraio si svolgerà la 67esima edizione del Festival di Berlino, che presenta già un ricco pubblico (lo dimostrano le migliaia di ticket venduti), desideroso di accorrere alle visioni e agli interventi cinematografici, che si terranno in terra alemanna. I film in programma sono moltissimi e sono presentati divisi in cinque sezioni, tra queste vi sono le categorie della Competizione Ufficiale per la corsa all’Orso d’Oro e all’Orso d’Argento.

Inoltre, verranno proiettati nelle sale berlinesi come Premiere internazionale film di prossima uscita, anche questi attesissimi dall’audience. Oltre alle sezioni citate, hanno avuto un grande riscontro anche altre meno ‘ufficiali’: la seguitissima ‘Panorama’, dedicata al cinema d’autore e indipendente, “Forum”, categoria che racchiude documentari e film che trattano di attualità, e, infine, “Generation”, riservata ad un pubblico più giovane, come il nome lascia intuire.

Festival di Berlino 2017: i film in competizione per la statuetta dell’Orso

Qui di seguito la lista dei titoli in competizione al Festival di Berlino finora comunicati:

A teströl és a lélekröl (On Body and Soul)

Diretto da Ildiko Enyedi

Cast: Geza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

World Premiere

Ana, mon amour

Diretto da Călin Peter Netzer

Cast: Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, Carmen Tănase, Adrian Titieni, Vlad Ivanov

World Premiere

Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone)

Diretto da Hong Sangsoo

Cast: Kim Minhee, Seo Younghwa, Jung Jaeyoung, Moon Sungkeun, Kwon Haehyo, Song Seonmi, Ahn Jaehong, Park Yeaju

World Premiere

Beuys

Documentario diretto da Andres Veiel

World premiere

Colo

Diretto Teresa Villaverde

Cast: João Pedro Vaz, Alice Albergaria Borges, Beatriz Batarda, Clara Jost

World Premiere

Django

Diretto da Etienne Comar

Cast: Reda Kateb e Cécile de France

World Premiere

Félicité

Diretto da Alain Gomis

Cast: Vero Tshanda Beya, Gaetan Claudia, Papi Mpaka

World Premiere

Helle Nächte (Bright Nights)

Diretto da Thomas Arslan

Cast: Georg Friedrich, Tristan Göbel, Marie Leuenberger, Hanna Karlberg

World Premiere

Joaquim

Diretto da Marcelo Gomes

Cast: Julio Machado, Isabél Zuaa, Nuno Lopes, Rômulo Braga, Welket Bungué, Karay

World Premiere

Mr. Long

Diretto da Sabu

Cast: Chen Chang, Sho Aoyagi, Yiti Yao, Junyin Bai

World Premiere

Pokot (Spoor)

Diretto da Agnieszka Holland

Cast: Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot, Jakub Gierszal, Patricia Volny, Borys Szyc

World Premiere

Return to Montauk

By Volker Schlöndorff

Cast: Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff, Niels Arestrup

World Premiere

The Dinner

Diretto da Oren Moverman

Cast: Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloe Sevigny

World Premiere

The Party

Diretto da Sally Potter

Cast: Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

World Premiere

Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)

Diretto da Aki Kaurismäki

Cast: Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji

International Premiere

Una Mujer Fantastica

Diretto da Sebastián Lelio

Cast: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera

World Premiere

Wilde Maus (Wild Mouse)

Diretto da Josef Hader

Cast: Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Jörg Hartmann, Denis Moschitto

World Premiere

Erika Micheli

11/01/2017