Festival del Cinema di Venezia 2018: tutti i film in concorso

Si è da poco conclusa una lunga conferenza stampa e sono stati annunciati ufficialmente i film in concorso al Festival del Cinema di Venezia 2018.

Festival del Cinema di Venezia 2018: un inizio “lunare”

La 75esima Mostra del Cinema di Venezia apre la sua rassegna cinematografica con il film “First Man” del regista americano Damien Chazell diretto da Alberto Barbera, in programma al Lido dal 29 agosto all’8 settembre 2018. La pellicola del regista premio Oscar racconta il primo sbarco sulla luna, con protagonista Neil Armstrong, interpretato da Ryan Gosling.

Il direttore Alberto Barbera ha annunciato il programma della 75.ma edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà dal 28 agosto al’8 settembre.

In questa edizione della manifestazione cinematografica di Venezia verranno assegnati due Leoni d’Oro alla Carriera, uno al regista visionario David Cronenberg e l’altro alla grandissima attrice Vanessa Redgrave. Dopo la candidatura al leone d’oro l’attrice britannica ha dichiarato: “Sono sbalordita e straordinariamente felice di sapere che sarò premiata col Leone d’oro alla carriera dalla Mostra di Venezia. La scorsa estate stavo girando proprio a Venezia “The Aspern Papers”. Molti anni fa ho girato La vacanza nelle paludi del Veneto. Il mio personaggio parlava solo in dialetto veneziano. Scommetto di essere l’unica attrice non italiana ad aver recitato un intero ruolo in dialetto veneziano! Grazie infinite cara Mostra!”

Ecco l’elenco completo del film selezionati alla 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Tra i 20 film che combatterano per conquistare il Leone D’Oro spicca la presenza di due titoli molto attesi. Il primo è quello di “Suspiria” del regista Luca Guadagnino, un remake dell’omonimo capolavoro di Dario Argento. Nel cast di questo horror anomalo spiccano la presenza di Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Chloë Grace Moretz. Altro film italiano in concorso è “Capri-Revolution” di Mario Martone con Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta, Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Lola Klamroth, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro. Il film è ambientato nella Capri del 1014, la trama segue la storia di una comune di nordeuropei che ha trovato su quest’isola il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte.

I registi italiani Martone e Guadagnino dovranno vedersela con degli avversari di grande caratura a cominciare dal film che aprirà il Festival di Venezia 2018 “First Man”di Damien Chazelle, che con “La La Land” ha conquistato ben 6 Oscar.

Fra gli altri film presenti nel concorso ufficiale della Mostra ci sono anche “The ballad of Buster Scruggs”, un bizzarro western diretto dai fratelli Coen e l’attesissimo “Roma” di Alfonso Cuarònstoria che racconta le vicende di una famiglia della media borghesia messicana che vivono a Città del Messico durante gli anni ’70 . Molto clamore anche intorno a “22 July” di Paul Greengrass incentrato sulla figura del terrorista norvegese Anders Breivik.

Tra i registi in concorso c’è anche un gradito ritorno di Mike Leigh, vincitore del Leone nel 2003 con Il segreto di Vera Drake. Al Festival di Venezia 2018, il regista inglese si presenta con “Peterloo” un film che racconta la storia dell’omonimo massacro avvenuto a Manchester il 16 agosto 1819, quando, durante un pacifico comizio, convocato per chiedere al parlamento una riforma elettorale, la folla venne caricata dalla cavalleria, col risultato di provocare la morte di undici persone e il ferimento di altre centinaia.

Altro film in concorso in questa edizione è “The favourite” di Yorgos Lanthimos un dramma in costume ambientato nell’Inghilterra dei primi del Settecento che vede protagoniste Olivia Coleman, Rachel Weisz e Emma Stone.

“Il primo uomo” regia di Damien Chazelle

“Sunset”, regia di Laszlo Nemes

“The mountain”, regia di Rick Alverson

“Doubles vies”, regia di Olivier Assayas

“The sisters brothers”, regia di Jacques Audiard

“The ballad of Buster Scruggs”, regia di Fratelli Coen

“Vox Lux”, regia di Brady Corbet

“Roma”, regia di Alfonso Cuaron

“22 July”, regia di Paul Greengrass

“Suspiria”, regia di Luca Guadagnino

“Opera senza autore”, regia di Florian Henckel Von Donnensmarck

“The nightingale”, regia di Jennifer Kent

“The favourite”, regia di Yorgos Lanthimos

“Peterloo”, regia di Mike Leigh

“Capri – Revolution”, regia di Mario Martone

Chiara Broglietti.

25/07/2018