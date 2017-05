Festival di Cannes 2017: un party super glamour per il 70º anniversario

Il Festival Cannes non è solo sinonimo di cinema, ma anche di festa, glamour e spesso ci riserva sorprese bizzarre. Come quella avvenuta durante la serata dei festeggiamenti del 70º anniversario della manifestazione: un’improvvisa serenata di una band di maricahi.

Festival di Cannes 2017: i retroscena del party più chiacchierato

Se sul red carpet le celebrità mantengono una certa compostezza, è nel dietro le quinte che si lasciano andare e ci regalano divertenti aneddoti.

Durante i festeggiamenti per il 70 º anniversario del Festival di Cannes, l’attrice messicana Salma Hayek ha sorpreso tutti gli invitati con una serenata eseguita da una band di mariachi, capitanata da uno scatenato Guillermo Del Toro.

Del Toro però non è stato il solo. A fargli compagnia sulle note di “Cielito Lindo” e “Happy Birthday”, gli attori Mads Mikkelsen, Berenice Bejo, Isabelle Huppert e Gael Garcia Bernal. Tra gli ospiti però si è distinta la Hayek, che non si è fermata alla semplice serenata. Pare, infatti, che l’attrice di “Frida” abbia portato 11 bottiglie di champagne da Parigi, come regalo al direttore del Festival di Cannes, Thierry Fremaux. Quest’ultimo, a un certo punto della serata, pare sia salito su una sedia e abbia invitato gli ospiti a seguirlo durante una canzone. Un momento difficile da immaginare, abituati a vederlo in cima alla scalinata della Croisette in tutta la sua compostezza.

Festival di Cannes 2017 : i grandi ospiti della serata

Il party, tenutosi martedì, era tra i più glamour e i più chiacchierati della kermesse, data la partecipazione di nomi illustri, tra componenti della giuria e ospiti del Festival: Jessica Chastain, Will Smith e Uma Thurman, insieme agli attori Elle Fanning, Benicio Del Toro, Leonardo di Caprio, Diane Kruger, Tilda Swinton e i registi Oliver Stone, Sofia Coppola, George Miller, Michael Haneke, Nicolas Winding Refn, Bong Joon-ho e Jane Campion.

Un party che precede quello più atteso del Festival di Cannes: l’amfAR, l’evento che raduna la crème dello star system con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca contro l’AIDS.

Siamo sicuri che il divertimento non mancherà!

Silvia D’Ambrosio

24/05/2017