Festival di Berlino 2017: La categoria ‘Panorama’, dedicata al cinema d’autore e indipendente, presenta quest’anno la sotto-categoria “Dokumente”, riservata ai documentari, in programma complessivamente 21 pellicole.

Festival di Berlino 2017: I documentari che mostrano le realtà di oggi e di ieri

Il Festival di Berlino ha svelato la lista completa per la sezione Dokumente della categoria Panorama, aggiungendo di più di una dozzina di prime assolute al mondo, che vanno ad inserirsi nel programma insieme alle pellicole annunciate in precedenza. Tra i documentari che avranno la loro anteprima a Berlino quest’anno ci sono “Erase and Forget”, il tentativo di Andrea Luka Zimmerman di raccontare la vera storia di un uomo che ha ispirato il personaggio di Rambo; “Bones of Contention” di Andrea Weiss, uno sguardo sull’oppressione a cui sono state sottoposte le persone LGBT in Spagna durante la dittatura di Franco; “Belinda”, dove Marie Dumora ci mostra da vicino la popolazione degli jenisch, uno dei maggiori gruppi nomadi d’Europa, che aprirà la sezione dei documentari di Panorama il 10 Febbraio.

Festival di Berlino 2017: Dalla politica alla musica

La politica è sempre stata uno dei punti cardine del Festival e anche quest’anno è presente per documentare la nostra realtà con: “Investigating Paradise”, che si inoltra all’interno della società odierna, mostrando cosa muove ed ispira i terroristi islamici, “Ghost Hunting”, che racconta l’esperienze dei prigionieri palestinesi nei campi di detenzione israeliani, e, infine, un salto indietro con “My Wonderful West Berlin”, che analizza il movimento per i diritti gay, attivo tra il 1960 e il 1980 nella Berlino ovest.

Ad alleggerire il tutto ci pensano la musica, un’altra specialità del Festival di Berlino, rappresentata da un trio di documentari. “Revolution of Sound. Tangerine Dream” di Margarete Kreuzer mostra l’ambiente in cui è cresciuto il gruppo di musica elettronica di Edgar Froese (i Tangerine Dream). Romuald Karmakar con “If I think of Germany at Night” esplora la scena dei club di musica tedeschi. Per concludere, “Chavela” di Catherine Gund e Daresha Kyi, un omaggio alla cantante messicana Chavela Vargas, morta nel 2012 .

Festival di Berlino 2017: La lista completa della sezione Dokumente

Qui di seguito troverete la lista completa dei documentari della sezione Panorama Dokumente.

Bones of Contention

Diretto da Andrea Weiss

World Premiere

Diretto da Marie Dumora

World Premiere

Diretto da Kitty Green

World Premiere

Diretto da Catherine Gund, Daresha Kyi

Cast: Chavela Vargas, Pedro Almodóvar

World Premiere

Diretto da Sylvain L’Espérance

World Premiere

Diretto da Romuald Karmakar

Cast: Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Ata, Roman Flügel, Move D/David Moufang

World Premiere

Diretto da Tristan Ferland Milewski

World Premiere

Diretto da Lissette Orozco

World Premiere

Diretto da Andrea Luka Zimmerman

World Premiere

Diretto da Annekatrin Hendel

World Premiere

Diretto da Raoul Peck

World Premiere

Diretto da Raed Andoni

World Premiere

Diretto da Jochen Hick

World Premiere

Diretto da João Moreira Salles

World Premiere

Diretto da Fernando León de Aranoa

World Premiere

Diretto da Margarete Kreuzer

Cast: Edgar Froese, Peter Baumann, Christoph Franke, Johannes Schmoelling

World Premiere

Diretto da Hui-chen Huang

World Premiere

Diretto da Yance Ford

International Premiere

Diretto da Merzak Allouache

International Premiere

Diretto da Lynn Hershman Leeson

Cast: Tania Bruguera, Frank Ochberg

Narrato da Tilda Swinton

World Premiere

Diretto da Michael Glawogger, Monika Willi

World Premiere

Erika Micheli

18/01/2017