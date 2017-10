Festa del cinema di Roma 2017: programma del 27 Ottobre

Entriamo nel vivo della festa del cinema di Roma 2017 con cinque film in selezione ufficiale per la seconda giornata, quattro film per Alice nella città e l’incontro col enfant prodige Xavier Dolan.

Festa del cinema di Roma 2017: i film della Selezione Ufficiale

Grande attesa in questo secondo giorno festivaliero per il film dei maestri Paolo e Vittorio Taviani dal titolo “Una questione Privata”. Questo nuovo lavoro della coppia di fratelli inossidabili segue la storia di Milton e Giorgio, entrambi innamorati di Fulvia che gioca con i sentimenti dei due amici. Le loro vicende personali si mischiano alla storia del paese sotto il regime fascista.

Il film sarà proiettato per gli accreditati e la stampa alle 9.00 e alle 19.30 anche per il pubblico.

Diane Kruger e Catherine Deneuve sono una mamma e una figlia con un rapporto tormentato, messo alla prova dalla disabilità della figlia e dalla tossicodipendenza della madre, in “Tout nous sèpare” (9.00 per accreditati e stampa e 22.30 anche per il pubblico). Le atmosfere del dramma familiare però cederanno presto il posto a quelle del noir, quando le due finiranno invischiate in un ricatto pericoloso.

In Sala Sinopoli alle 17.30 arriva il canadese Xavier Dolan, regista di “Mommy” e “È solo la fine del mondo”, converserà con il direttore artistico Antonio Monda del cinema che ha segnato la sua carriera sia da spettatore che da regista.

“Cabros de mierda” alle 19.00 al Teatro Studio G. Borgna, è la storia del missionario nordamericano Samuel Thompson giunto in Cile per predicare la parola di Dio che con la sua videocamera, riprende la condizione dei cileni mentre lottano per riuscire a sbarcare il lunario sotto il regime di Pinochet. Per la sezione Tutti ne parlano “The Party” di Sally Potter, descrive in bianco e nero la vita di Janet, appena nominata Ministro del Governo e di suo marito Bill. Durante i festeggiamenti per la nomina della moglie, Bill fa due rivelazioni che sconvolgono Janet ed i presenti (ore 9.30 accreditati e stampa, 22.00 e 22.30 anche pubblico).

Infine per la selezione ufficiale alle 20.30 sarà possibile assistere alla visione di “Stronger”, adattamento cinematografico della vera storia di Jeff Bauman, interpretato da Jake Gyllenhaal, che perse le gambe nel attentato del 2013 durante la maratona di Boston.

Festa del cinema di Roma 2017: il secondo giorno della sezione Alice nella città

“Tomorrow and Thereafter” segue le vicende della piccola Mathilde, i cui genitori si stanno separando. La bimba troverà conforto solo in un amico immaginario: un canarino parlante; mentre in “Dreams by the Sea” Estre che vive con dei genitori ultra religiosi in un’isola, sogna di trasferirsi in città per trovare una vita migliore.

In “Metti una notte” Martino, appena tornato a Roma, deve fare da babysitter a Linda, ma una volta arrivato a casa della bambina scopre di dover badare anche a Lulù, l’eccentrica nonna. I tre vivranno una straordinaria avventura alla ricerca di Tea, l’ex fidanzata di Martino.

Infine nello struggente “Brigsby Bear” James è stato rapito in fasce ed è cresciuto isolato dal mondo, l’unica cosa che gli era concessa era vedere un programma televisivo su un orso chiamato “Brigsby Bear”. Quando ormai adulto l’FBI riesce a liberarlo James scopre che l’orso non esiste, decide quindi di girare un film sul suo eroe.

Per maggiori dettagli rimandiamo al programma ufficiale: Festa del Cinema di Roma – Programma

Martina Panniello