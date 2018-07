Festa del Cinema di Roma 2018: Premio alla Carriera per Isabelle Huppert

“Il vizio della speranza” del regista Edoardo De Angelis sarà presentato nella Selezione Ufficiale della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, annunciata, anche, la premiazione dell’attrice francese Isabelle Huppert.

Festa del Cinema di Roma 2018: “Il vizio della speranza” una storia di vendetta e riconciliazione

Riparte la Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2018 presso l’Auditorium Parco della Musica, ed ha in serbo grandi sorprese, tra i primi annunci ufficiali c’è la presentazione nella Sezione Ufficiale del festival del film “Il vizio della speranza” a cura di Edoardo De Angelis.

Il giovane regista napoletano, torna dietro la macchina da presa dopo il successo del film del 2016 “Indivisibili“, premiato con sei David di Donatello e altrettanti Nastri d’Argento, questa volta ha messo in scena una originale storia che parla di vendetta e riconciliazione che ha come sfondo il fiume Volturno e le terre che lo circondano.

“Il vizio della speranza” segue le vicende della protagonista Maria, interpretata da Pina Turco volto noto della serie televisiva “Gomorra”. Maria vive un’esistenza che trascorre un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi, la ragazza traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. È proprio a questa donna che la speranza, un giorno, tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa: perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni.

Al fianco di Pina Turco nel cast, ci sono anche Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Marcello Romolo. Il film è prodotto da Attilio De Razza e Pierpaolo Verga e sarà distribuito da Medusa.

Isabelle Huppert: premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma 2018

La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha deciso di omaggiare con il Premio alla Carriera l’attrice francese Isabelle Huppert, il riconoscimento sarà consegnato da Toni Servillo. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico Antonio Monda in accordo con Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma, oltre all’attrice francese l’ambito premio verrà consegnato anche al regista hollywoodiano Martin Scorsese.

Isabelle Huppert ha collaborato, durante la sua carriera, con alcuni fra i più grandi cineasti europei e statunitensi, da Claude Chabrol a Jean-Luc Godard, da Maurice Pialat a Marco Ferreri passando dai fratelli Taviani fino a Marco Bellocchio e non solo. La Huppert è stata premiata in tutto il mondo per le sue interpretazioni, recentemente è stata vincitrice dei Golden Globe 2017 con il film “Elle” di Paul Verhoeven. L’attrice parigina sarà anche la protagonista di un “Incontro Ravvicinato” con il pubblico della Festa del Cinema di Roma 2018 e commenterà una serie di clip selezionate fra le pellicole che hanno maggiormente segnato la sua vita da artista.

Chiara Broglietti

23/07/2018