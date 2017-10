Festa del Cinema di Roma 2017: programma del 31 ottobre

La sesta giornata della Festa del Cinema di Roma 2017 prevede un programma ricco di titoli, tra cui spicca “The Only Living Boy in New York”.

Festa del Cinema di Roma 2017: i film della Selezione Ufficiale

Marc Webb, regista del cult “(500) giorni insieme”, sbarca alla Festa del Cinema di Roma 2017 con un film dal titolo “The Only Living Boy in New York”, con un cast di primo piano che comprende Kate Beckinsale, Jeff Bridges e Pierce Brosnan.

“Mademoiselle Paradis” è una co-produzione tra Austria e Germania che racconta la storia di una talentuosissima pianista non vedente e del medico che la prende in cura per farle riacquistare la vista, mentre “Hostages” del georgiano Rezo Gigineishvili è un thriller ambientato nel 1983 ai tempi della cortina di ferro.

Seguono altri tre film: “Valley of Shadows”, del norvegese Jonas Matzow Gulbrandsen, ambientato tra il mare e le montagne scandinave; “And Then There Was Light”, di Tatsushi Ōmori, revenge movie in salsa nipponica; “One of These Days”, del libanese Nadim Tabet, racconto di 24 ore su un gruppo di giovani di Beirut.

Festa del Cinema di Roma 2017: i film di Alice nella città

Il programma della Festa del Cinema di Roma 2017 riserva molti titoli anche per quanto riguarda la sezione di Alice nella città.

Si parte “Please Stand By” e “End of Summer”, rispettivamente di nazionalità statunitense e cinese. A precedere la proiezione di quest’ultimo film ci saranno alcune scene esclusive de “Il ragazzo invisibile – Seconda Generazione”, diretto dal premio Oscar Gabriele Salvatores.

La sera sarà il turno de “L’età imperfetta”, opera prima di Ulisse Lendaro incentrata sul mondo della danza.

Festa del Cinema di Roma 2017: l’incontro con Chuck Palahniuk

Il programma della sesta giornata della Festa del Cinema di Roma 2017, oltre alle molteplici prime visioni, riserva una grande sorpresa ai fan della letteratura postmoderna: sarà infatti ospite Chuck Palahniuk, autore di best-seller come “Fight Club” e “Soffocare”.

Lo scrittore statunitense di origini ucraine incontrerà il pubblico e la stampa in un talk che si terrà nel pomeriggio al Teatro Studio G. Borgna.

Per qualsiasi dettaglio rimandiamo al programma ufficiale: Festa del Cinema di Roma 2017 – Programma

Francesco Caiazza