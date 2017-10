Festa del cinema di Roma 2017: programma del 30 ottobre

Tre i film in concorso previsti per la quinta giornata della Festa del cinema di Roma 2017: “C’est la vie” di Eric Toledano e Olivier Nakache, “Who we are now” di Matthew Newton e “The Movie of My life” di Selton Mellow. Nel pomeriggio l’incontro con Nanni Moretti.

Festa del cinema di Roma 2017: i film in concorso della quinta giornata da “C’est la vie” a “The Movie of My Life”

Eric Toledano e Olivier Nakache, registi del film campione d’incassi “Quasi Amici”, tornano a far sorridere gli spettatori della Festa del cinema di Roma con “C’est la vie“, presentato alla stampa alle ore 9.00 in Sala Sinopoli (alle 19.30 per il pubblico). Nel film vediamo due promessi sposi alle prese con l’organizzazione del matrimonio in compagnia di uno scoppiettante team: il responsabile catering Max, il fotografo Guy, il cantante e intrattenitore James. Non mancheranno colpi di scena, equivoci e risate nello stile del collaudato duo di registi francesi.

Alle ore 9.00 in Sala Petrassi (alle 22.00 per il pubblico) verrà proiettato “Who We are Now” del regista australiano Matthew Newton. Il film è una legal-story incentrata sul personaggio di Beth, ex carcerata che cerca di ottenere la custodia del figlio dopo lo sconto della pena in carcere, tra incontri e scontri con chi cerca di aiutarla o di osteggiarla nell’azione legale. Nel cast Julianne Nicholson, Emma Roberts, Zachary Quinto, Jimmy Smits e Jesse Weixler.

In “The Movie of my life” il regista brasiliano Selton Mellow ci propone un adattamento cinematografico del romanzo A distant father di Antonio Skarmeta, ambientato nel Brasile del sud nel 1963. Protagonista è Tony Terranova, ragazzo appassionato di cinema e di poesia che si trova a dover affrontare l’abbandono del padre e lo struggimento del primo amore. Nel cast Vincent Cassel nella parte di Nicolas Terranova, padre del ragazzo e lo stesso regista Selton Mellow. Il film verrà proiettato per la stampa alle ore 11.00 in Sala Petrassi e alle ore 18.30 per il pubblico.

Festa del cinema di Roma 2017: l’incontro con Nanni Moretti

Alle 21.00 in Sala Petrassi stampa e pubblico potranno assistere all’incontro con Nanni Moretti. Il poliedrico regista, nonché attore e sceneggiatore, ripercorrerà la sua carriera, caratterizzata dalla lucida e ironica critica della società contemporanea e dei suoi protagonisti. La produzione cinematografica di Nanni Moretti inizia nel 1976 con “Io sono un autarchico”, in cui compare per la prima volta il personaggio di Michele Apicella, riportato sullo schermo dal regista anche in “Ecce bombo” (1978), “Sogni d’oro” (1981), “Bianca” (1983) e “Palombella Rossa” (1989). L’ultimo film di questo straordinario regista amato sia in Italia che oltralpe è “Mia madre”, uscito nelle sale nel 2015.

Festa del cinema di Roma 2017: Alice nella città apre alle scuole

Per la Sezione Alice nella città verrà presentato in concorso il film “Blue My Mind” della regista esordiente Lisa Brühlmann (h 9.00 Teatro Studio G. Borgna, dal giorno successivo per il pubblico).

Il resto del programma della sezione per la giornata del 30 ottobre è destinato soprattutto alle scuole: in occasione della Giornata della legalità verrà proiettato il primo episodio della serie tv “Camorriste”, intitolato “Patrizia Franzese” e diretto da Paolo Colangeli (h. 09:00 – 3EGOOGLE Cinema Hall). Nella serie, composta da sei puntate, vengono messe in scena le vite di sei donne della camorra, corredate dalle loro testimonianze originali.

Aperta alle scuole anche la proiezione di “Giants don’t exist”, film ambientato durante la guerra civile in Guatemala negli anni ’80.

Per la Sezione Panorama si vedranno “Lola + Jeremy“, opera prima della regista July Hygreck che ci racconta una storia d’amore fuori dal comune (MAXXI h 9.15, dal giorno successivo per il pubblico), mentre per Panorama Italia verrà proiettato il film “Cercando Camille“, della regista e sceneggiatrice Bindu de Stoppani, in cui si mostra la storia di Camille e del padre malato di Alzheimer (al Cinema Admiral h20.30 per stampa e pubblico).

A questo link il programma completo della Festa del cinema di Roma 2017.

Marta Maiorano