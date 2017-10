Il 26 ottobre parte la 12esima edizione della Festa del Cinema di Roma 2017, anche quest’anno con Antonio Monda come direttore artistico.

Festa del Cinema di Roma 2017: si parte con Hostiles di Scott Cooper

Tra i film aperti al pubblico nella Selezione Ufficiale della prima giornata della Festa del Cinema di Roma 2017 troviamo solamente un titolo, ovvero “Hostiles” di Scott Cooper. Ambientato negli Stati Uniti del 1892, il film è un road-movie che narra del rapporto tra i Cheyenne e l’esercito americano, e vede nel cast due nomi di primissimo piano come il premio Oscar Christian Bale nella parte del protagonista e Rosamund Pike nei panni di una giovane vedova.

“Hostiles” sarà proiettato alle 19:30 in Sala Sinopoli e alle 20:00 al Villaggio del Cinema.

Festa del Cinema di Roma 2017: Christoph Waltz incontra il pubblico

Già durante il primo giorno della kermesse, la Festa del Cinema di Roma 2017 regalerà un incontro imperdibile con il grande Christoph Waltz, attore austriaco che deve la sua fama alle indimenticabili interpretazioni del colonnello Hans Landa in “Bastardi senza gloria” e del dottor King Schultz in “Django Unchained”, entrambi film diretti da Quentin Tarantino ed entrambi film per cui Waltz ha ottenuto il premio Oscar al Migliore Attore non protagonista.

Waltz risponderà alle domande della stampa e del pubblico dalle 17:30 in Sala Petrassi.

Festa del Cinema di Roma 2017: le proiezioni stampa

In questa prima giornata della Festa del Cinema di Roma 2017 figurano anche ben cinque proiezioni dedicate alla stampa e non aperte al pubblico. La prima è proprio quella di “Hostiles” alle 11:00 in Sala Petrassi, con a seguire “The Breadwinner” alle 14:00 al Villaggio del Cinema, film appartenente sia alla Selezione Ufficiale sia alla sezione di Alice nella città.

Per la sera, invece, ci sarà spazio per le proiezioni stampa di “Nadie nos mira” e “Detroit”, entrambi in Selezione Ufficiale e rispettivamente alle 19:30 al Teatro Studio G. Borgna e alle 20:00 in Sala Petrassi. Concluderà il programma del 26 ottobre “The Best of All Words”, presentato per Alice nella città e previsto per le 22:30 al Teatro Studio G. Borgna.

Francesco Caiazza