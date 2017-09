Regia: Giacomo Durzi

Cast: N/d

Genere: Documentario, colore

Durata: N/d

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: QMI

Data di uscita: 2 ottobre 2017

Il docu-film dello sceneggiatore e regista Giacomo Durzi - noto al grande pubblico soprattutto per i suoi interventi come regista di documentari realizzati per Studio Universal, Sky Cinema e Rai Educational e per canali esteri quali Channel 4 e Arte - "Ferrante Fever" è un incredibile viaggio che parte dall'America per arrivare alla città di Napoli, sulle orme dei personaggi, delle storie e della personalità della grandissima scrittrice e imprenditrice Elena Ferrante.

La pellicola vuole essere un omaggio alla figura di una donna misteriosa e controversa, cui immensa fame e inestimabile talento, sono nascosti dietro all'anonimato.

Ferrante Fever: l'autrice del mistero

Una storia affascinante e inusuale si lega alla persona di Elena Ferrante che ha fatto di sé un personaggio tanto conturbante, quanto quelli che si nascondono tra le pagine dei suoi libri. Chi si cela dietro la penna della scrittrice è un vero mistero e la più efficacie delle provocazioni; che ha portato giornalisti, cronisti ed intellettuali ad intraprendere addirittura indagini fiscali pur di liberare dal mantello dell'invisibilità la creatrice di opere come "L'amore molesto", capaci di conquistare i cuori dei lettori nostrani e di quelli oltreoceano.

Quanto più la Ferrante nasconde il suo volto nell'anonimato, tanto più la sua fama cresce, al punto che il Time ha deciso di annoverarla tra i 100 personaggi più influenti del 2016, malgrado non se ne conosca la reale identità.

E' a New York che Giacomo Durzi ed Elena si sono incontrati, nella vetrina della libreria in cui, su di uno scaffale, compariva un volume a lettere fluorescenti, con la scritta "Ferrante Fever". Di qui è nata l'idea di scovarne le tracce, percorrere le strade, visitare i luoghi protagonisti dei racconti all'interno dei romanzi della scrittrice - arrivati a farsi amare da una parte all'altra del mondo - attraverso le parole di illustri personaggi e testimoni inaspettati.