Ferdinand – Recensione: da un classico letterario per ragazzi, un bel film d’animazione che educa al pacifismo

C’era una volta in Spagna un torello in una fattoria che non giocava ai combattimenti come i suoi coetanei ma amava il profumo dei fiori… Inizia così la storia scritta nel 1936 da Munfo Leaf autore di libri per bambini da cui è tratto il cartoon diretto da Carlos Saldanha in uscita sui grandi schermi per la Blue Sky.

Non è la prima volta che “La storia del Toro Ferdinando”, classico letterario per ragazzi bandito in Spagna e in Germania negli anni del nazismo, è stato adattato per il grande schermo. Successe nel 1938 prodotto da Walt Disney e vinse il premio Oscar per la categoria animazione.

Con "Ferdinand", questa bella storia per i più piccoli, ritorna quanto mai attuale nella versione di uno dei registi di punta di un grande studio, Carlos Saldanha, affiancato da Cathy Malkasian e Jeff McGrath.

Il piccolo Ferdinand è presentato sin dall’inizio come una specie di alieno al confronto con l’arrogante Valiente e i suoi amici. Loro smaniano dalla voglia di crescere e di entrare nell’arena per diventare degli eroi come i loro padri. Al contrario Ferdinand riesce a scappare da un posto che non sente suo.

Da questo prologo si dipana tutta la narrazione che passa per l’adozione del cucciolo da parte di una graziosa bambina e del suo papà che vende fiori. Il ritorno forzato del nostro eroe cresciuto e diventato imponente apre metaforicamente una parentesi sulle difficoltà del diventare grandi e affrontare la dura realtà. Il regista brasiliano è bravo nel descrivere un universo di animali che sono forse più umani degli umani. È molto ben riuscita la figura della capra/coach Lupe che fa solo danni. Inoltre, pur essendo un film per bambini colpisce la scelta di mostrare, senza troppo filtri, il destino dei poveri tori segnato o nella gloriosa arena o nel tristissimo mattatoio. La fuga degli animali dalla fattoria ricorda molto quella di “Galline in fuga”, piccolo capolavoro dell’animazione del 2000.

Ferdinand: un film easy su tematiche complesse

"Ferdinand" riesce egregiamente a veicolare un messaggio pacifista e ambientalista. La resistenza passiva del toro Ferdinand davanti al prode torero Primero è un tripudio di colori e di animazione di eccellente livello. In sintesi, si può dire senz’altro che la più recente trasposizione dalla carta all’animazione di un libro osteggiato da dittature in passato è un ottimo prodotto per famiglie che riesce a coniugare il divertimento con l’educazione a temi importanti come il pacifismo e la comprensione per l’altro.

Giulia Sessich