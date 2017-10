Fear The Walking Dead: un crossover nel finale di stagione

La notizia è ufficiale: nel finale di stagione del terzo capitolo della saga spin-off “Fear The Walking Dead” ci sarà un personaggio crossover. A darne la notizia lo stesso creatore Robert Kirkman.

Fear The Walking Dead: lo show incontra la serie principale

A quanto pare i due scenari post apocalittici di “The Walking Dead” e “Fear The Walking Dead” – suo fortunatissimo spin-off – s’incontreranno per la prima volta. A darne conferma è stato Robert Kirkman, creatore della seria che, durante il Comicon di New York tenutosi la scorsa settimana. Nella convention Kirkman ha affermato: “There is one character that is going to go from one show, that I will not name, to another show, that I will not name”; ovvero ” c’è un personaggio che entrerà in uno show, di cui non farò il nome; di un altro show, di cui non farò il nome” e la dichiarazione non ha potuto che suscitare grande tribolazione nel pubblico in sala.

I fan hanno immediatamente iniziato a fare ipotesi riguardo a ciò che succederà e hanno pensato che la possibilità più probabile sia che Abraham Ford (Michael Cudlitz) faccia la sua comparsa in “Fear The Walgin Dead”.

Fear The Walking Dead: Abraham Ford sarà il protagonista del crossover?

Tutto ciò avrebbe perfettamente senso: Abe è il personaggio preferito dei fan e la sua presenza in “Fear The Walking Dead” potrebbe essere un’ottima mossa commerciale per attirare l’attenzione anche sullo spin-off, meno seguito della serie principale.

Abraham ha un background molto ben studiato e ci sono parecchie informazioni riguardo a come ha passato il suo tempo prima dell’apocalisse zombie e prima di legare con Eugene (Josh McDermitt) and Rosita (Christian Serratos). Il personaggio, infatti, viveva con la sua famiglia lavorando in un negozio di alimentari a Houston e un primo progetto con Miachel Cudlitz per un episodio pilota di “The Walking Dead”intitolato “The Truste” – e mai andato in onda – parlava proprio di questo; per cui potrebbe essere usato come materiale per la quarta stagione di “Fear The Walking Dead”.

Un’altro indizio riguardo al fatto che sia proprio Abraham il personaggio crossover, lo ha dato lo stesso attore sul suo account Twitter, postando la notizia del suo ritorno sul set nel giorno del Comicon.

Ilaria Romito

17/10/2017