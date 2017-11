Fear The Walking Dead: rivelato il personaggio protagonista del crossover

L’episodio “Talking Dead” di Domenica ha finalmente rivelato chi sarà il personaggio a passare da “The Walking Dead” a “Fear The Walking Dead”: si tratta di Morgan Jones, interpretato da Lennie James, il quale sarà presente dalla quarta stagione di “Fear The Walking Dead”, che uscirà nel 2018. È stato inoltre rivelato il giorno preciso in cui l’attore inizierà le riprese per il suddetto spinoff, ovvero oggi 27 novembre.

Fear The Walking Dead: il trascorso di Morgan

Non è ancora chiaro se il suo personaggio sarà effettivamente tagliato fuori dalla serie madre, sebbene “Fear” sia in anticipo sulla timeline rispetto a “The Walking Dead”; è quindi possibile che il vissuto di Morgan nello spinoff sia null’altro che un flashback riempitivo del tempo in cui è stato assente dalla serie principale.

Come ha affermato lo showrunner Scott M. Gimple “Sebbene Morgan sia, d’ora in avanti, presente in ‘Fear’, ha un sacco di storia lasciata in sospeso in ‘The Walking Dead’. L’arco narrativo di Morgan nella stagione 8 di ‘The Walking Dead’ lo posiziona perfettamente nella storia di ‘Fear’. È anche importante vedere il mondo di ‘Fear’ e i suoi personaggi attraverso occhi nuovi e allo stesso tempo familiari­­”.

I fan non vedevano letteralmente l’ora che si realizzasse questo crossover, e quando il creatore di “The Walking Dead” Robert Kirkman, durante il New York Comic-Con ha annunciato che si sarebbe, infine, fatto, ha generato un’agitazione generale dovuta alla curiosità su chi sarebbe stato il personaggio a passare da una serie all’altra.

Morgan, in effetti, era quello più ‘quotato’, considerando che, fatta eccezione per il primo episodio della serie (in cui copre un momento iconico, visto che è la prima persona che Rick Grimes incontra nel nuovo mondo popolato dai ‘vaganti’), è stato assente fino alla stagione 5.

Nicole Ulisse

27/11/2017