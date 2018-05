Regia: Sebastiano Mauri

Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Luca Santagostino, Sergio Albelli, Piera Degli Esposti

Genere: Commedia, Colore

Durata: 87 Minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 25 Giugno 2018

"Favola" è una commedia ambientata negli Stati Uniti degli anni '50. Tra barboncini impagliati e tè corretti, tra peccaminose lezioni di mambo e minacce d’invasioni aliene, Mrs. Fairytale la sua vita rinchiusa nella casa dei suoi sogni.

Ambientato in un mondo surreale in cui le aspirazioni e i sogni dei personaggi prendono corpo, crollano e si realizzano, dove chiunque può essere chi vuole e vivere come ha sempre voluto, si cela qualcosa di oscuro e sconvolgente.

L'opera di Sebastiano Mauri con Filippo Timi si dimostra essere una commedia surreale e fantastica che attraverso un'estetica sfarzosa e sorprendente porta a confrontarsi con il tema contemporaneo dell'identità, ricordando così il "Carol" di Todd Haynes.

Favola: lo spettacolo teatrale di Filippo Timi al cinema

"Favola" è stato diretto da Sebastiano Mauri, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Filippo Timi partendo dall'omonimo e-book di quest'ultimo. "Favola" nasce però nel 2011 come pièce teatrale di Filippo Timi, scritta per le scene del Teatro Franco Parenti.

La fotografia è stata curata da Renato Berta e il montaggio è stato realizzato da Osvaldo Bargero e Susanna Scarpa. Per la realizzazione delle scenografie è stato chiamato Dimitri Capuani e per i costumi Fabio Zambernardi. Le musiche sono state composte da Pivio, Aldo De Scalzi, Massimo Martellotta e Gala.

Carlo Degli Esposti e Nicola Serra sono i produttori del film, che è stato realizzato da Palomar, Rai Cinema, con il sostegno della Regione Lazio. Inoltre, "Favola" - accolto con successo al Torino Film Festival - verrà distribuito anche in Germania grazie alla casa di distribuzione Media Luna New Films.

