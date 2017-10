Fast & Furious: previsto uno spin-off nel 2019

Doppie buone notizie per i fan della saga di corse d’auto più amata di sempre. A solo un giorno dalla notizia dell’arrivo del nuovo capitolo “Fast & Furious 9”, la produzione annuncia anche un’imminente spin-off.

Fast & Furious: Chris Morgan al lavoro sullo script dello spin-off

E’ ufficiale: nell’aprile 2020 arriverà, velocissima come non mai, la prossima pellicola intitolata “Fast&Furious 9”; ma le sorprese non finiscono qui perché la Universal ha appena dichiarato che sta lavorando anche ad uno spin-off della serie con protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham e previsto nelle sale il 26 luglio 2019.

Il celeberrimo sceneggiatore Chris Morgan, autore di tutti gli script dei film da “Tokyo Drift” datato 2006, si sta dedicando anche alla stesura dello spin-off che ruoterà attorno al personaggio del diplomatico agente di sicurezza Luke Hobbs (Johnson) e del riscattato ex cattivo Deckard Shaw (Statham), che proseguiranno la loro avventura. Secondo le ultime news però, il film non ha ancora un titolo ufficiale.

Fast & Furious: lo spin-off annunciato da una scena tagliata

Nel mese di aprile, Umberto Gonzalez aveva riferito sulle pagine del portale web TheWrap che era stato girato un corto sull’ultima puntata della serie “The Fate of the Furious” in cui Hobbes e Shaw iniziavano a sviluppare il genere di rapporto che avremmo rivisto nella trama del film ovvero un’occhio sulla storia dei due protagonisti, lontano dalla squadra di Dominic Toretto. Secondo alcune indiscrezioni la scena era stata girata per stuzzicare nel pubblico l’idea dell’arrivo di un potenziale spin-off; ma quando Vin Diesel ha scoperto che era stata diffusa senza il suo consenso, ha bloccato le riprese del film.

Altre fonti, sempre su TheWrap avrebbero affermato che la scena era stata nata per essere aggiunta ai contenuti bonus elle versione home video del film e mentre veniva messa a punto, i produttori avrebbero optato per evitare di includerla nella pellicola perché avrebbe avuto migliori opportunità se sfruttata in altro modo.

Ieri la Universal ha annunciato la data del prossimo “Fast & Furious 9” che esordirà nelle sale cinematografiche il 10 aprile 2020. “The Fate of the Furious” ha incassato nel mondo la bellezza di 1,2 miliardi di dollari in tutto il mondo, portando il totale degli incassi della saga a 5,1 miliardi dalla sua prima apparizione sul grande scermo, nel lontano 2001.

Ilaria Romito

06/10/2017