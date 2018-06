Far From Home: il probabile titolo di “Spider Man 2”

A rivelare il probabile titolo di “Spider Man 2” è la star di “Spider-Man: Homecoming” Tom Holland, che apparentemente per caso, ha mostrato in un su Instagram sabato scorso, una pagina del copione. Osservando la sceneggiatura che Holland ha sollevato davanti la fotocamera, è possibile intravedere il titolo provvisorio del film, che è “Spider-Man: Far From Home”.

Tom Holland svela accidentalmente il titolo di “Spider Man 2”

Il fatto che la rivelazione sia stata davvero un incidente o meno è discutibile, ma è sicuro che la Marvel potrebbe giustificare il gesto dando la colpa alla ben nota inclinazione di Tom Holland a rilasciare vari spoiler durante le sue conferenze stampa. Il video dell’attore pubblicato sul suo profilo Instagram è stato, intanto, accompagnato da una didascalia sfacciata: “Scusate se non ci sono annunci, ma vi voglio bene ragazzi.”

“Far From Home” sarà il prossimo film della Marvel dopo l’usita del secondo capitolo di “Avengers: Infinity War” e verrà presentato in anteprima mondiale il 5 luglio 2019, esattamente due mesi dopo il seguito di “Infinity War”. Per quanto riguarda la trama, i dettagli non sono ancora stati svelati, l’unico fatto noto è che Peter Parker sarà impegnato con gli effetti collaterali derivanti dalla sua partecipazione all’Infinity War.

Mentre il cast confermato vede la partecipazione di Jake Gyllenhaal, che vestirà i panni del cattivo Mysterio.

Il film sarà diretto da Jon Watts, che ha realizzato anche la pellicola precedente “Spider-Man: Homecoming“, quando sulla sceneggiatura lavorano Chris McKenna e Erik Sommers.

“Spider-Man: Homecoming” è stato per la Marvel un film fondamentale e ha guadagnato più di $ 880 milioni in tutto il mondo.

In attesa di altre notizie riguardanti il film, vi segnaliamo i prossimi appuntamenti al cinema con la Marvel Studios: il 4 Agosto esce nelle sale italiane “Ant-Man and The Wasp“, a seguire il 6 marzo 2019 il “Captain Marvel” di Brie Larson, mentre a maggio dello stesso anno vedremo nelle sale il secondo capitolo di “Avengers: Infinity War“.

Marina Kozak

25/06/2018