"Famiglia allargata" vede al centro della narrazione Antoine (Arnaud Ducret), un uno scapolo prossimo ai quaranta amante del gentil sesso, un vero e proprio latin lover. Da anni condivide il suo appartamento con l'amico Thomas. In previsione della partenza di quest'ultimo, arriva Jeanne (Louise Bourgoin) come sostituta. Tutto sembra perfetto, dato che Jeanne è una giovane e bella donna single che si prende cura di tutto mettendo da parte la sua vita di donna. Cosa accadrà quando Antoine scoprirà di avere come coinquilini anche i due figli della nuova arrivata? Ecco che la situazione si trasformerà in un incubo.

Famiglia allargata: due ospiti inaspettati

Il regista francese Emmanuel Gillibert, conosciuto soprattutto per "8 fois debout" (2009) e "Una & Jacques" (2007), torna con una simpatica commedia dal titolo originale "Les dents, pipi et au lit" (Denti, pipì nel letto).

"Famiglia allargata" è un film con Arnaud Ducret ("Les Ex", "Les Nouvelles dventures de Cendrillon" e "Gaston Lagaffe"), Louise Bourgoin ("Moyave", "Les chevaliers blancs") e Roby Schinasi ("Dalida").

Con Jérôme Almérasl come direttore della fotografia, scenografie di Jérémy Streliski e i costumi di Anne-Sophie Gledhill e le musiche di Martin Rappeneau, la nuova pellicola vuole dare un esempio di una realtà molto comune negli ultimi anni.

Lo stesso regista ha affermato: «Famiglia allargata trae spunto da qualcosa di personale. Sono stato effettivamente uno scapolo incallito che amava il divertimento e le feste fino a quando mi sono ritrovato a vivere con una persona che aveva due figli. Improvvisamente, il mio mondo è cambiato. Dalle feste sono passato alle raccomandazioni serali del tipo "denti, pipì e dritti a letto": era surreale».