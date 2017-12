Regia: Ben Young

Cast: Lizzy Caplan, Michael Peña, Mike Colter, Lilly Aspell, Emma Booth, Israel Broussard, Lex Shrapnel

Genere: Fantascienza, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: n/d

Un padre ha un sogno ricorrente, un incubo in cui perde la sua famiglia proprio mentre assiste a uno scenario di distruzione. Questo terribile sogno diventa realtà quando il pianeta viene invaso da entità misteriose dedite alla morte e al massacro. Combattendo per difendere la sua vita e quella dei familiari tuttavia, scopre di avere una forza sconosciuta con cui può proteggerli da ciò che di terribile sta accadendo.

Extinction: un atteso Sci-fi dagli scrittori di "Arrival"

"Extinction" è una pellicola horror-fantascientifica diretta da Ben Young e scritta da Spenser Cohen, Eric Heisserer e Brad Kane. Nel film troviamo la celebre attrice televisiva Lizzy Caplan, Michael Peña ("American Hustle", "The Martian"), Mike Colter e molti altri; sia Michael Peña che Mike Colter sono due attori del Marvel Cinematic Universe, avendo interpretato uno la parte di Luis, spalla di Ant-Man, l'altro la parte di Luke Cage nell'omonima serie.

Lo sceneggiatore Eric Heisserer non è nuovo a questo tipo di pellicole, avendo anche curato la sceneggiatura dell'acclamato film di fantascienza "Arrival"; il suo lavoro sul copione di quel film gli ha fruttato una candidatura all'Oscar nella categoria di Migliore Sceneggiatura non Originale, statuetta poi andata a Barry Jenkins e Tarell Alvin McCraney per "Moonlight".

Il film è prodotto dalla compagnia di produzione indipendente Mandeville Films, ed è la prima pellicola della compagnia a essere stata distribuita sotto l'etichetta della Universal Pictures. Tra gli altri film prodotto dalla Mandeville ricordiamo la saga young adult "Divergent" e "Wonder" con Julia Roberts e Owen Wilson.