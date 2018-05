Ewan McGregor pronto per il remake del classico La vache et le Prisonnier

Stando alle ultime notizie, direttamente dal tabloid americano Variety, Ewan McGregor è pronto a tornare sul grande schermo.

Ewan McGregor: un nuovo progetto con Marc Forster

Ewan McGregor interpreterà un prigioniero della seconda guerra mondiale che tenta di fuggire servendosi di una mucca e attraversare la Germania verso la libertà. La pellicola si chiama “The Cow” ed è un remake del grande classico francese “La vache et le Prisonnier” (“La vacca e il prigioniero” in Italia). Le riprese cominceranno in autunno e il film sarà presentato e venduto a Cannes.

“In un certo senso è un road movie, avrà quel ritmo, e allo stesso tempo è per sua natura una commedia”, ha detto il regista Forster. “Lo sfondo è la realtà di una guerra e attraversano momenti e circostanze che ricordano questo. Ma la loro relazione (tra il protagonista e la mucca) è molto divertente, intima ed emotiva. ”

“The Cow” riunirà il regista Forster e McGregor che hanno recentemente lavorato insieme al film Disney “Vi presento Christopher Robin” nelle sale cinematografiche quest’estate. Nel 2005 la coppia ha anche lavorato nel film “Stay”.

La versione originale “La Vache et le Prisonnier“, è basata su un romanzo di Jacques Antoine e diretto da Henri Verneuil. Interpretato da Fernandel, il film ha avuto un grande successo a livello locale alla fine degli anni ’50.

McGregor interpreterà Charlie Granger, un membro della Royal Air Force britannica che sta compiendo missioni di bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’epico viaggio tra Granger la mucca sarà molto avventuroso e li porterà a superare molti ostacoli. Attraverso le loro avventure insieme, Marguerite diventa soccorritrice, confidente e compagna di Granger. Alla fine deve scegliere una via di libertà che consegnerà Marguerite a morte certa, o una linea di condotta che salverà l’animale che lo ha salvato.

Il film è prodotto da Lichther, Forster, Eric Kopeloff (“Wall Street: Money Never Sleeps”), Renee Wolfe (“Christopher Robin”) e Ludi Boeken (“Jappeloup”).

Matteo Farinaccia

08/05/2018