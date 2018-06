Novità in arrivo per il terzo capitolo della trilogia del capolavoro fantascientifico di George Lucas “Star Wars”, il personaggio di Obi-Wan Kenobi interpretato da Ewan McGregor potrebbe tornare a far parte del cast.

Star Wars IX: previsioni sul cast

La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo il rapporto pubblicato dal tabloid The Sun, Ewan McGregor girerà “segretamente” con il regista J.J. Abrams delle scene nella veste del maestro Obi-Wan Kenobi di “Star Wars – Episodio IX”, in uscita nel dicembre del 2019. Insieme all’attore interprete del maestro jedi nella più famosa saga fantascientifica della storia cinematografica, è già ufficiale il ritorno di Billy Dee Williams, nel cast del terzo capitolo della trilogia, nei panni di Lando.

Non si sa quanto spazio avrà nel film l’attore, ma presumibilmente sarebbe una piccola parte come un fantasma della Forza, simile alle apparizioni di Wan Kenobi in “The Empire Strikes Back”e “Return of the Jedi”.

“Star Wars – Episodio IX” è attualmente in pre-produzione e dovrebbe iniziare le riprese il prossimo mese. Come per tutti i progetti di George Lucas, le specifiche sul film vengono tenute segrete, ma con l’inizio delle riprese, possiamo aspettarci di vedere qualche foto del dietro le quinte nel prossimo futuro.

Obi-Wan Kenobi il ritorno del maestro jedi al cinema

Da tempo si parla di un ritorno di McGregor e del ritorno del cavaliere jedi sul grande schermo, ma come protagonista dello spin-off della saga, dal titolo “Obi-Wan” dedicato proprio alla vita del personaggio interpretato da Ewan.

Secondo quanto riferito, la Lucasfilm sta attualmente organizzando il progetto “Obi-Wan”, la cui produzione sarebbe prevista per il 2019. Ci sono ancora molte perplessità in merito alla realizzazione del film indipendente dedicato alla vita del personaggio di Ewan McGregor, sicuramente derivate, in parte, dal disappunto registrato al botteghino dall’altro pre sequel “Solo: Star Wars Story”. Inoltre, “Obi-Wan” avrebbe perso il regista Stephen Daldry e non ci sono ancora notizie su un possibile sostituto.

In attesa di scoprire se il personaggio interpretato da McGregor sarà il protagonista di un film in uscita, l’attore è stato recentemente coinvolto anche in uno dei film di “Star Wars”della Disney, prestandosi per un cameo di doppiaggio in “The Force Awakens”.

Chiara Broglietti.

25/06/2018