Ewan McGregor nel possibile spin-off su Obi-Wan-Kenobi

Nelle sale è ancora in programmazione l’ottavo capitolo di “Star Wars” ma già da parecchio tempo si parla dei nuovi film correlati alla saga. A maggio uscirà un nuovo spin-off dedicato al personaggio di Han Solo e il prossimo potrebbe essere dedicato proprio al maestro Obi-Wan-Kenobi, nel quale ritornerebbe volentieri ad interpretarlo Ewan McGregor.

Obi-Wan-Kenobi: un nuovo possibile spin-off

Ad agosto dello scorso anno circolavano in rete notizie molto contrastanti su un possibile spin-off dedicato alla figura del maestro Jedi più amato dello schermo, Obi-Wan-Kenobi. Il film potrebbe uscire alla fine di questa trilogia e nonostante non ci sia alcuna dichiarazione ufficiale da parte della Disney, il possibile candidato ad interpretarlo sarebbe l’attore scozzese Ewan McGregor. Questo personaggio l’aveva già interpretato nella seconda trilogia diretta da George Lucas, prendendo il posto di Alec Guinness che l’aveva interpretato nella prima trilogia degli anni ’70.

Durante la cerimonia dei Golden Globe però McGregor ha raffredato gli animi, dichiarando che sarebbe felice di vestire di nuovo i panni di Obi-Wan-Kenobi ma che al momento ne sa quanto noi. Ha continuato affermando che prima di Natale ha visto il nuovo capitolo di questa terza trilogia e ne è rimasto colpito dalla bellezza.

Obi-Wan-Kenobi: il maestro potrebbe ritornare?

Le voci di questo possibile film sono uscite, quando ha cominciato a circolare in rete una foto dell’attore Ewan McGregor intento ad allenarsi con una barba molto simile a quella del personaggio di Obi-Wan. Per tutti quelli che hanno amato forse uno dei migliori personaggi della seconda trilogia, potrebbe essere un vero sogno, rivedere il mentore di Luke Skywalker in un film tutto dedicato a lui.

Il possibile regista di questo spin-off sarebbe il candidato all’Oscar Stephen Daldry che in passato ha diretto film come “Billy Elliot”, “The Reader – A voce alta” e che di recente ha lavorato per la serie Netflix “The Crown”.

Tomas Barile

09/01/2018