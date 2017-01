• Regia: Stella Meghie• Cast: Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, Amandla Stenberg, Peter Benson, Anika Noni Rose, Dan Payne, Farryn VanHumbeck, Danube Hermosillo, Robert Lawrenson, Allison Riley• Genere: Drammatico, Colore• Durata: 130 minuti• Produzione: USA, 2017• Distribuzione: Warner Bros Italia• Data di uscita: 18 Maggio 2017

"Everything, Everything" è tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Yoon e racconta la storia di Maddy, una ragazza che ha da poco compiuto diciotto anni, ma che, a causa di un'immunodeficienza combinata grave, non può lasciare la sua casa, nè uscire. Maddy è costretta a vivere tutta la sua vita all'interno di una campana di vetro, in un piccolo mondo, la sua abitazione, sigillato ermeticamente e composto da sua madre, l'infermiera Carla, e i libri tramite cui riesce ad immaginare un mondo che non sia la sua casa.

La famiglia Bright si trasferisce nell'abitazione accanto alla sua e la ragazza li osserva dalla finestra, riuscendo a fare amicizia, massaggiando online, con Olly, il figlio dei Bright, che non permette alla malattia di separarli. Nasce così tra i due una giovane storia d'amore, che serve a Maddy per imparare che l'amore rende la vita degna di essere vissuta, non avendo più bisogno di immergersi nei suoi libri, ma immergendosi lei stessa in nuove esperienze.

"Everything, Everything": i giovani protagonisti del film

La novella regista Stella Meghie è al suo secondo lungometraggio - il primo era stato "Jean of the Jonese" - e ha scelto per questa pellicola, "Everything, Everything", primo romanzo della scrittrice esordiente Nicola Yoon. Il cast del film è ovviamente giovanissimo, Maggie è interpretata dalla bellissima Amandla Stenberg, che ha recitato accanto a Jennifer Lawrence in "Hunger Games", ricoprendo il ruolo di Rue. Nel ruolo di Olly troviamo Nick Robinson, che, sebbene abbia pochi anni in più rispetto alla sua co-protagonista, ha svolto ruoli di maggiore interesse in vari film, lo ricordiamo infatti come Zach, il ragazzo affidato insieme al fratellino alla zia Claire, in "Jurassic World", e come protagomista in "The kings of summer".