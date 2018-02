Regia: Michael Sucsy

Cast: Angourie Rice, Justice Smith, Debby Ryan, Maria Bello

Genere: romantico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Stati Uniti, 2017

Distribuzione: Orion Pictures

Data di uscita: n/d

"Every Day" è il nuovo film diretto dal regista americano Michael Sucsy ("Grey Gardens" e "The Vow"), scritto da Jesse Andrews e basato sul romanzo omonimo di David Levithan. Il film è stato rilasciato il 23 Febbraio 2018 e nel cast troviamo Angourie Rice ("The Nice Guys" nel ruolo di Holly March), Justice Smith, Debby Ryan e Maria Bello.

Every Day: Rhiannon e "A", un amore impossibile

"Every Day" vede al centro del plot "A": uno spirito vagabondo che ogni giorno si risveglia nel corpo di un adolescente. Ma quando "A" si risveglia nel corpo di Justin, fidanzato di Rhiannon, le cose si complicano. Lo spirito comincia ad innamorarsi della giovane adolescente che nel frattempo non ha dubbi sull'amore che prova per Justin, visto che ora il ragazzo sembra essere cambiato in una persona molto più premurosa. Il giorno seguente, tutto torna alla normalità e il Justin non ricorda nulla. "A" nel cambia corpo ogni giorno avvicinandosi sempre di più a Rhiannon.

La ragazza si rende conto di iniziare a provare qualcosa per un anima vagabonda."A" è in tutte le persone intorno a lei, "A" è nei suoi amici, è nei suoi famigliari, "A" si risveglia anche nel corpo di Rhiannon.

Nel giugno 2017, la MGM aveva acquistato i diritti cinematografici per il romanzo "Every Day" con Angourie Rice nel ruolo di Rhiannon con la sceneggiatura di Jesse Andrews e con la regia di Michael Sucsy.

La data di rilascio per "Every Day" doveva essere il 2 febbraio 2018, ma successivamente è slittata al 27 aprile fino a stabilirsi definitivamente il 23 febbraio 2018. La pellicola viene distribuita dalla Orion Pictures per MGM e per la promozione sono stati spesi circa $ 10 milioni di dollari.