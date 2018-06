Ethan Hawkle e Jason Blum insieme per “The Good Lord Bird”

Blumhouse Television sta sviluppando una serie televisiva intitolata “The Good Lord Bird”, basata sul omonimo romanzo di James McBride, vincitore del National Book Award .

The Good Lord Bird: il nuovo progetto di Ethan Hawke e Jason Blum

Secondo quanto riporta Variety, Ethan Hawke partecipa alla produzione della serie per recitare nei panni del leader abolizionista John Brown, e co-scriverà la sceneggiatura con Mark Richard (“Fear of the Walking Dead”).

Inoltre l’attore sarà il produttore esecutivo della serie in collaborazione con Anche McBride, Brian Taylor, Ryan Hawke e David Schiff.

Il progetto che riunirà il produttore Jason Blum con Ethan Hawke, la star di “The Purge”, il film horror del 2013, prende vita nel periodo in cui Blumhouse sta cercando di entrare nel mondo della televisione. La compagnia è più conosciuta per il supporto che offriva ai film horror a basso budget, ma che ora sta facendo qualcosa di diverso cercando di approdare sul piccolo schermo. Sta collaborando alla realizzazione di molti drammi di prestigio.. Si tratta di un gruppo che comprende una serie letteraria di alto livello come l’adattamento di HBO di “Sharp Objects” di Gillian Flynn e la prossima versione di “The Loudest Voice in the Room” di Gabriel Sherman.

Il coinvolgimento di Hawke non dovrebbe essere una sorpresa completa. Non solo è un amico intimo di Blum, ma ha anche affermato in un’intervista con The Week che “The Good Lord Bird” è uno dei suoi sei libri preferiti.

“The Good Lord Bird” segue le vicende di un giovane schiavo che si unisce a Brown, si traveste da ragazza per evitare di essere riconosciuto e alla fine partecipa al famoso raid del 1859 nel deposito dell’esercito a Harpers Ferry. Lo sforzo compiuto da Brown era inteso per avviare una rivolta degli schiavi, che alla fine ha fallito, ma si ritiene che abbia contribuito a innescare la Guerra Civile.

Marina Kozak

13/06/2018