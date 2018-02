Titolo originale: The Eternal Feminine

Regia: Natalia Beristáin

Cast: Karina Gidi, Daniel Giménez Cacho, Tessa La, Pedro de Tavira Egurrola, Ali Albarran, Raúl Briones

Genere: Drammatico, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Messico, 2017

Distribuzione: Ahora! Film

Data di uscita: 8 marzo 2018

"Eterno Femminile" racconta la vita di Rosario Castellanos, una delle scrittrici più celebri del Novecento. Dall'adolescenza e dalla formazione, la donna mostra sempre di avere una mente brillante, ma allo stesso tempo piuttosto introversa ed estranea alla sua contemporaneità. Divenuta famosa anche per le proprie critiche verso una società prevalentemente maschilista, la Castellanos diventerà un'icona del movimento femminista dell'America Latina. Inoltre, la sua storia d'amore con Ricardo Guerra, caratterizzata da alti e bassi, mostrerà anche i suoi lati più nascosti e più fragili.

Eterno Femminile: la storia di Rosario Castellanos raccontata da Natalia Beristáin

La regista Natalia Beristáin ("She Doesn't Want to Sleep Alone", "Tales of Mexico") racconta, sul grande schermo, la vita di una delle scrittrici chiave del movimento femminista del secolo scorso.

Rosario Castellanos è interpretata da Karina Gidi, che riesce a caratterizzare a pieno la peculiare personalità della scrittrice, divisa tra una chiusura dettata dal sentirsi esclusa dal proprio tempo e una forte determinazione a cambiare la condizione femminile. Ne esce, in questo modo, il ritratto di una donna rivoluzionaria e delle sue più svariate sfaccettature. "Eterno Femminile" racconta non solo la vita di una scrittrice e intellettuale, ma anche quella di una donna prigioniera di una società maschilista e di una madre.

Ricardo Guerra, unico e grande amore della Castellanos, è interpretato da Daniel Giménez Cacho e incarna proprio quel mondo a maggioranza maschile verso il quale la scrittrice prova così tanto astio.

"Eterno Femminile" è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma 2017, ricevendo critiche molto positive.