Regia: Will Wernick

Cast: Evan Williams, Annabelle Stephenson, Elisabeth Hower, Dan J. Johnson, John Ierardi, Kelly Delson, Iris Avalee

Genere: Horror, colore

Durata: 81 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 22 febbraio 2018

Il film è un horror-thriller che trae ispirazione dalle Escape Room, fenomeno ludico esploso di recente e diventato in breve tempo una vera e propria moda. Per il compleanno del suo fidanzato, Christen decide di portare lui e i suoi amici a giocare insieme ad una Escape Room. Ma una volta entrati nella stanza il gruppo rimane intrappolato, e Christen scompare, per poi ricomparire ripresa da un monitor, nuda e legata. A questo punto la stanza inizia a diventare mortale e stare al suo interno non sarà più così divertente.

Escape Room, arriva l'horror ispirato dal fenomeno mondiale

"Escape Room" è un film che trae chiaramente la sua ispirazione dall'omonimo gioco di logica dal vivo, che negli ultimi anni sta spopolando e si sta diffondendo in tutto il mondo: il gioco consiste nel chiudere i suoi partecipanti in una stanza e fare in modo che loro riescano a trovare il modo per uscire da lì, risolvendo rompicapo e indovinelli nel minor tempo possibile. Per poter completare con successo il gioco infatti, i partecipanti devono organizzare la fuga entro un limite di tempo prestabilito, solitamente di 60 minuti.

Il film è una pellicola a basso budget diretta da Will Wernick, regista proveniente da una lunga gavetta nel campo della televisione e del documentario, che ha anche co-prodotto il film.

"Escape Room" cerca di mescolare un'atmosfera claustrofobica e da film horror vicino al filone "torture porn" (come "Saw" o "Hostel") a un' ambientazione ludica che cerchi di riportare alla mente dello spettatore un contesto a lui familiare come quello del celebre gioco di logica.

Il protagonista è interpretato dall'attore televisivo canadese Evan Williams, poco noto qui in Italia, mentre il resto del cast è formato quasi del tutto da esordienti.