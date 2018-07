Regia: Steven C. Miller

Cast: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, Jesse Metcalfe, 50 Cent, Wes Chatham, Lydia Hull, Ashley Cusato, Vincent Young, Xiaoming Huang.

Genere: Azione, colore

Durata: 96 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 20 settembre 2018

"Escape Plan 2 - Inferno" è il sequel di "Escape Plan - Fuga dall'inferno". Il film ripercorre le pericolose avventure di Ray Breslin, un esperto di sistemi di sicurezza in grado di violarli tutti. Nella sua vita il protagonista non ha mai cercato le vie facili e si è sempre impegnato nelle imprese più complicate, per questo motivo si è ritrovato in prigione.

Una volta scappato da li, la sua quotidianità è stata scossa dalla scomparsa di un suo collaboratore che Breslin pensa sia stato rinchiuso ad AiD, la prigione più sorvegliata al mondo. Questo particolare, però, non ferma l'eroe che decide di venire in soccorso al suo amico e testare le proprie capacità spacciandosi per un prigioniero ed elaborando un'altro piano geniale per lasciare il luogo di detenzione. Peccato che alcune voci in giro parlano del fatto che scappare dall'AiD è impossibile per via dei corridoi e passaggi che cambiano il loro aspetto di continuo.

Escape Plan 2 - Inferno: produzione

"Escape Plan 2 - Inferno" è la pellicola d'azione del regista e sceneggiatore statunitense Steven C. Miller, noto per aver realizzato i film come "Marauders" (2016) e "Extraction" (2017).

Questo suo lavoro è il secondo capitolo di "Escape Plan - Fuga dall'inferno". L'11 aprile 2017 viene dato l'annuncio che la serie continuerà con un terzo capitolo intitolato "Escape Plan 3: Devil's Station" che vede la partecipazione di stessi attori nei ruoli principali, mentre alla regia questa volta c'è John Herzfeld.

A indossare i panni del protagonista è Sylvester Stallone, l'attore noto per il suo ruolo nelle saghe come "Rocky" e "I Mercenari". A fargli compagnia sul set troviamo Dave Bautista, famoso per aver recitato il "Guardiani della Galassia" e "Blade Runner 2049".