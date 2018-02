Regia: Lili Fini Zanuck

Genere: Documentario

Durata: 135 minuti

Anno: 2018

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Lucky Red

Data uscita: 26 febbraio 2018

Dal palco al cinema, la musica di Eric Clapton

Eric Clapton arriva al cinema; dagli autori di "Amy", un documentario su uno dei più grandi artisti di tutti i tempi: Eric Clapton. Attraverso parole e canzoni, vengono rivelati momenti inediti, raccontando l'ultimo "eroe della chitarra" tra il pubblico e il privato. "Eric Clapton: Life in 12 Bars" verrà proiettato nelle sale cinematografiche italiane il 26, 27, 28 febbraio 2018, distribuito dalla Lucky Red. Il film è stato ideato dagli autori di "Amy", documentario sulla vita di Amy Winehouse.

All'inizio del trailer di "Eric Clapton: Life in 12 bars", Clapton dice: «Sapevo di essere diverso, ma non sapevo perché». Il documentario è stato diretto da Lili Fini Zanuck che ha conquistato il Toronto Film Festival. Durante il documentario verranno proposte le testimonianze di amici, colleghi e familiari, alternate alle immagini iconiche del cantante, tra cui l'iconica scritta "Clapton is God". «Quando si trattava di Blues, non c’era nessuno come Eric. Prima di lui in Inghilterra si suonava la chitarra in modo semplice. Poi è arrivato con uno stile completamente diverso, una rivoluzione»; questo è Eric Clapton.

Nel film verranno ripresi tutti i momenti più importanti dell'artista, dalla sua carriera alla vita privata, dai grandi successi alla tragica morte del figlio Connor, che ispirò Tears in Heaven.